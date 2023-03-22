Секретная информация о состоянии воздушного пространства на Украине попала в открытый доступ.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил о том, что некоторые лица занимаются публикацией информации о движениях беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] и ракет на территории Украины в режиме реального времени в Telegram-каналах. По его словам, подобные действия ставят под угрозу действия ВСУ, поскольку использование этой информации может позволить выявить слепые зоны ПВО Украины.

реклама

Источник изображения: AP Photo

Поэтому Игнат сказал, что существует возможность открытия уголовных дел против тех, кто занимается наблюдением за движением БПЛА и передачей информации об этом в публичное пользование.

Он отметил, что в открытый доступ уже попали скриншоты с программы «Вираж-планшет», которая позволяет осуществлять постоянное наблюдение за обстановкой в воздушном пространстве Украины.

На таких изображениях присутствует информация о времени и местоположении БПЛА, изучение которых позволяет выявить места исчезновения летательных объектов с украинских радаров.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Военнослужащий ВСУ не уточнил как именно получают информацию данного рода, лишь подметил, что это “отдельный разговор”. Ко всему сказанному он добавил, что данные о фактах подобных публикаций уже переданы в соответствующие органы.