Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил о том, что некоторые лица занимаются публикацией информации о движениях беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] и ракет на территории Украины в режиме реального времени в Telegram-каналах. По его словам, подобные действия ставят под угрозу действия ВСУ, поскольку использование этой информации может позволить выявить слепые зоны ПВО Украины.
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Источник изображения: AP Photo
Поэтому Игнат сказал, что существует возможность открытия уголовных дел против тех, кто занимается наблюдением за движением БПЛА и передачей информации об этом в публичное пользование.
Он отметил, что в открытый доступ уже попали скриншоты с программы «Вираж-планшет», которая позволяет осуществлять постоянное наблюдение за обстановкой в воздушном пространстве Украины.
На таких изображениях присутствует информация о времени и местоположении БПЛА, изучение которых позволяет выявить места исчезновения летательных объектов с украинских радаров.
Военнослужащий ВСУ не уточнил как именно получают информацию данного рода, лишь подметил, что это “отдельный разговор”. Ко всему сказанному он добавил, что данные о фактах подобных публикаций уже переданы в соответствующие органы.