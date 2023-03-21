Вместе с поставками танков Challenger 2 Великобритания собирается поставлять на Украину боеприпасы, которые содержат обеднённый уран. Данный металл позволяет повысить бронебойность снарядов за счёт того, что его плотность почти в 2,5 раза больше, чем у железа. Однако, такое снаряжение все ещё является источником радиоактивного излучения, хоть и менее, чем урановая руда.
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Источник изображения: kremlin.ru
Дипломат Константин Гаврилов на переговорах в Вене по военной безопасности отметил, что следом за передачей Лондоном снаряжения с радиоактивными элементами Киеву последует адекватная реакция Москвы. Он также подчеркнул, что этот шаг лишь усугубит текущую эскалацию конфликта.
Новость о намерении Великобритании поставлять ВСУ снаряды с обеднённым уранов прокомментировал президент РФ Владимир Путин, в том числе сказав: “Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.”. Также президент отметил, что если события развернутся в данном ключе, то Россия отреагирует соответствующе.
Со слов военного эксперта Константина Сивкова, если в зоне СВО начнут применять оружие с обеднённым ураном, которое, по своей сути, является “грязным оружием”, то местность, на которой будет оседать урановая пыль, станет крайне токсична и не подвержена дезактивации.