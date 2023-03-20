Солдаты России использовали специальное оружие.

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Диверсионные группы [ДРГ] ВСУ были обнаружены близ берега Каховского водохранилища. Их уничтожением занялись бойцы ВДВ. В ходе выполнения боевой задачи было задействовано специальное оружие, которое напоминает двуствольное ружьё. Как заявляют военные, оно очень эффективно при уничтожении сил противника, находящихся под водой.

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Боеприпасы у оружия тоже специальные, они обладают радиусом поражения в 200 метров, из-за чего у врага не остаётся шансов на уклонение. Эта разработка способна внести значительный вклад в борьбу с подводными ДРГ противника.

Источник изображения: Минобороны России

Раннее, 17 марта, также была ликвидирована ДРГ ВСУ, которая передвигалась по территории Каховского водохранилища на плавательных средствах. Тогда эту задачу выполнили артиллеристы Южного военного округа.

По заявлениям Владимира Сальдо, который является врио главы Херсонской области, ВСУ регулярно предпринимают попытки переправы через Каховское водохранилище небольшими группами, поэтому российские военные ведут постоянное наблюдение за данной территорией.

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Украина активно использует ДРГ в различных районах зоны СВО. Например, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, который является официальным представителем Минобороны России, 12 марта заявил, что подобные скопления противника были замечены на территориях Луганской Народной Республики и в Харьковской области