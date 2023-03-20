Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен в сообщении, сделанном перед журналистами в Госдепартаменте, обозначил позицию США, которые однозначно против временного прекращения ведения боевых действий на Украине для проведения мирных переговоров. Он заявил, что любые попытки “заморозить” боевые действия – это, якобы, тактические уловки.
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Источник изображения: AFP News Agency
Данную позицию Блинкен обосновывает тем, что для достижения мирного урегулирования конфликта необходимо подтвердить суверенитет Украины и обеспечить её территориальную целостность. По мнению госсекретаря США, именно этот принцип является критически важным.
Он указал, что несоблюдения данного условия при прекращении боевых действий может привести к простому затягиванию времени. По всей видимости мнение Киева аналогично, ведь по заявлению сенатора Совета Федерации РФ Сергея Цекова именно позиция Украины не позволяет прийти к мирному сценарию урегулирования конфликта, к которому также подталкивает и Китай.
В России неоднократно выказывали свою готовность к проведению переговоров и решению конфликта мирным путём. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России, также указывал на то, что именно позиция киевских властей не позволяет перейти к мирному плану действий.