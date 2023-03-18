Олимпийская спортивная конфедерация Германии, которая была основана в результате объединения Немецкой спортивной конфедерации и Национального олимпийского комитета Германии, опубликовала на собственном сайте заявление о том, что предстоящие международные турниры должны проводится без спортсменов из России и Белоруссии, а потому об их возвращении не может быть и речи.
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Конфедерация подметила, что в 2024 году в Париже должны состоятся очередные Олимпийские игры, к которым, вероятно, будут допущены российские и белорусские спортсмены. К такому выводу в организации пришли из-за того, что это масштабное мероприятие является важной частью жизни спортсменов, которые мечтают принять в нём участие, следовательно, при бойкотировании участников из России и Белоруссии ущерб будет нанесён исключительно самим спортсменам.
В Европарламенте негативно относятся к возможности участия россиян и белорусов в предстоящих Олимпийских играх, о чем было заявлено 18 февраля. Но в Международном олимпийском комитете не согласны с резолюцией Европарламента, поскольку такой подход противоречит автономии спортивных организаций и нарушает миссию по объединению стран, которая возложена на Олимпиаду.