Об этом заявил премьер-министр страны.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, правительство страны пришло к единогласному согласию о безвозмездной передаче Украине самолётов МиГ-29 и систем ПВО «Куб». Он также добавил, что президент и председатель парламента уже ознакомились с этим решением.

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Источник изображения: Wikimedia Commons

Как отмечают СМИ Словакии, в распоряжении страны находятся 11 рабочих истребителей МиГ-29. При этом, велика вероятность, что на Украину отправят только 10 штук, а 1 самолёт оставят в стране в виде музейного экспоната. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь уточнил, что данные самолёты уже несколько лет не используются, а обучение пилотов для управления ими прекращено.

Самолёты МиГ-29 были переданы Словакии Россией ещё в 1990-х годах в количестве 12 штук. Они выступали в роли оплаты советского долга. Но один из истребителей был разбит из-за недостатка топлива.

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Вместе с МиГ-29 на Украину будут отправлены системы ПВО «Куб», которые также являются разработкой времён СССР. Несмотря на то, что данные системы можно считать достаточно устаревшими, считается, что они могут быть использованы для эффективной борьбы против беспилотных летательных аппаратов. Какое количество систем ПВО будет направлено Киеву, пока не известно.