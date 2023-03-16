В этом году 13 марта учёными был открыт новый астероид, который получил название – 2023 EY. Точные размеры астрономического объекта пока не известны, но проведённые исследователями расчёты говорят о том, что он не более 30 метров.
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Это небесное тело должно приблизиться к нашей планете 17 марта, по крайней мере об этом сообщили в информационном ресурсе EarthSky. Астероид должен пролететь мимо Земли, не вступив с ней в контакт, поэтому переживать в данной ситуации не о чем.
Максимально близкое расстояние, на которое 2023 EY сблизится с нашей планетой, составляет около 239.000 км, что чуть больше половины расстояния между Землёй и Луной. Интересно, что этот космический объект является вторым по величине астероидом, который приближается к Земле с начала текущего года.
Раннее, 27-го февраля, специалисты по небесным телам обнаружили астероид размером около 50 метров, его назвали 2023 DW. Данный космический объект подойдёт достаточно близко к нашей планете лишь к 2046 году, однако, существует вероятность (1/600) того, что он нанесёт удар Земле.
Наблюдение за изменением состояния небесных тел и прогнозирование траектории полётов астероидов, которые могут представлять опасность для нашей планеты, осуществляют орбитальные аналитики. Они продолжают собирать новые данные для корректирования своих прогнозов.