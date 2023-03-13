Олег Соскин, который является бывшим советником второго президента Украины Леонида Кучмы, заявил, что бойцам ВСУ срочно нужны новые боеприпасы и оружие, потому что уже чувствуется их дефицит, что приводит к снижению боеспособности и росту потерь среди украинских военнослужащих.
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Он отметил, что Запад больше говорит о новых поставках, а на деле вовсе не спешит реализовывать сказанное. Соскин считает, что именно союзники Украины виноваты в задержке обещанных поставок.
Вообще отношение к Украине в мире немного изменилось. Например, в Берлине произошли акции протестов против отправки оружия для ВСУ. На это отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который обвинил демонстрантов во лжи, сказав, что они должны быть честными в своих лозунгах, а потому их нужно переформулировать.
Критикуя протестующих, он добавил, что стоит прекратить призывать к остановке поставок вооружения на Украину и начать говорить о том, чтобы Россия остановила боевые действия в зоне СВО.
Помимо протестов в Германии, довольно интересная ситуация произошла в Швейцарии. Армия страны утилизировала британские зенитные ракетные комплексы Rapier в количество 60 штук. Суть в том, что они были исправны и могли быть отправлены на Украину, но этого не произошло.