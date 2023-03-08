Глава МИД Китая заявил, что конфликт на Украине перешёл в текущее состояние из-за того, что он управляется «невидимой рукой», которая подталкивает Киев к эскалации и затягиванию военных действий. При этом он добавил, что цель этой «невидимой руки» - это выполнение определённых геополитических задач.
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Это заявление было прокомментировано пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, который сказал, что в данном случае «невидимая рука» отчётлива видна, ведь решения, принимаемые Киевом, диктуются со стороны США.
«Здесь мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка в том, что эта рука не невидимая. Это рука видимая — это рука США, это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны. Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Вот это и есть видимая рука», - сказал Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия и Китай постоянно контактируют между собой и ищут пути урегулирования кризиса на Украине. На текущий момент нету обозримых возможностей для мирного урегулирования конфликта, поэтому пока СВО продолжается.
Раннее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявлял, что США активно прибегают к политике сдерживания и подавления Пекина, подчёркивая, что это способ ведения конкуренции со стороны Вашингтона для достижения превосходства над своим конкурентом.
“Если США не нажмут на тормоза, но продолжат ускоряться по неверному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов, и, несомненно, возникнет конфликт и конфронтация”, – заявил Цинь Ган.