Появилось очередное подтверждение того, что Минские соглашения были лишь способом потянуть время.

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В одном из интервью с главой совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, которое было записано для украинского телевидения, появилась свежая информация о том, что Украина готовилась к вооружённому конфликту задолго до его начала.

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Источник изображения: Reuters

По словам Алексея, аппарат СНБО начал подготовку к нынешнему кризису после декабря 2019 года. Произошло это после саммита в Париже, участие в котором приняли: Путин, Макрон, Меркель и Зеленский.

Что именно послужило причиной таких действий со стороны Украины, не уточняется. Глава СНБО также добавил, что если бы не ранняя подготовка ВСУ, то ситуация в зоне СВО могла бы быть совершенно другой.

Эта информация в очередной раз подтверждает, что принятым Минским соглашениям рано или поздно пришёл бы конец, а их основным предназначением было – выиграть Украине время.

Поскольку подобные заявления были сделаны представителями не только из США, но и Европы, то можно предположить, что уже с того времени между Зеленским и Западом возникли отношения, которые были направлены на усиление ВСУ.

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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что текущий конфликт в зоне СВО был лишь вопросом времени.