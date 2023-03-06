Стоит начать с того, что недавно Зеленский сделал заявление о текущей ситуации на Донбассе, рассказав, что сражение за Артёмовск является одним из наиболее сложным, болезненным и трудным для ВСУ.
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Основная причина этого в том, что город практически взят в полное окружение, благодаря действиям ВС РФ и “Группы Вагнера”. Таким образом, пути снабжения ВСУ оказались практически перекрыты. Помимо этого, боевики Украины, засевшие в Артёмовске, находятся под постоянным давлением со стороны сил России, в том числе они подвержены активным обстрелам, осуществляемым артиллерийскими подразделениями.
Эта ситуация оказывает прямое влияние на Зеленского. По сообщениям СМИ, в отношениях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нарастает напряжение. Причина этому – разные взгляды на ситуацию в Артёмовске, которые постепенно перерастают в пререкания.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Залужный предложил вывести силы ВСУ из Артёмовска ещё несколько недель назад, ввиду тактических соображений. Но у Зеленского были другие взгляды на сложившуюся ситуацию.
При этом, позицию Залужного разделяют бойцы ВСУ, а мнение Зеленского поддерживает политическое руководство Киева. Весьма вероятно, что ситуация в Артёмовске сильно влияет на волнения Зеленского, что сказывается на его отношениях с украинским военачальником.