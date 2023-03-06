Правительство США склонно считать, что коронавирус был создан в Китае, но, чтобы не вызвать ещё более сильное недовольство Пекина, говорит, что рассматриваются и другие версии о причинах возникновения вируса, который вызвал пандемию.
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Недавно член комитета по разведке Конгресса США Джим Хаймс сделал заявление, что Китай запутывает факты о происхождении вируса COVID-19. Произошло это в рамках эфира на телеканале «NBC News».
Хаймс считает, что из-за этого у разведки США мало фактов, а потому мнения о природе возникновения коронавируса разнятся между ведомствами страны. Его точку зрения поддержал другой конгрессмен – Майкл Тернер. При этом, Хаймс уточнил, что отдельные мнения внутри штатов не являются отражением точки зрения самого правительства.
В прошлом месяце Министерство энергетики США заявило, что считает причиной пандемии утечку коронавируса из лаборатории, расположенной в Ухане. Подобные взгляды разделяют в Федеральном бюро расследований США, однако, никаких официальных подтверждений данной гипотезе нет.
Если США продолжат выдвигать обвинения на почве коронавируса в сторону Китая, который призвал прекратить придавать политическую окраску вопросу происхождения COVID-19 и подрывать авторитет страны, то это может повысить существующую политическую напряжённость в мире.