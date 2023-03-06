Некоторые мнения в США склоняются к тому, что Китай препятствует изучению вопроса возникновения вируса.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Правительство США склонно считать, что коронавирус был создан в Китае, но, чтобы не вызвать ещё более сильное недовольство Пекина, говорит, что рассматриваются и другие версии о причинах возникновения вируса, который вызвал пандемию.

реклама

Источник изображения: ТАСС

Недавно член комитета по разведке Конгресса США Джим Хаймс сделал заявление, что Китай запутывает факты о происхождении вируса COVID-19. Произошло это в рамках эфира на телеканале «NBC News».

Хаймс считает, что из-за этого у разведки США мало фактов, а потому мнения о природе возникновения коронавируса разнятся между ведомствами страны. Его точку зрения поддержал другой конгрессмен – Майкл Тернер. При этом, Хаймс уточнил, что отдельные мнения внутри штатов не являются отражением точки зрения самого правительства.

В прошлом месяце Министерство энергетики США заявило, что считает причиной пандемии утечку коронавируса из лаборатории, расположенной в Ухане. Подобные взгляды разделяют в Федеральном бюро расследований США, однако, никаких официальных подтверждений данной гипотезе нет.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если США продолжат выдвигать обвинения на почве коронавируса в сторону Китая, который призвал прекратить придавать политическую окраску вопросу происхождения COVID-19 и подрывать авторитет страны, то это может повысить существующую политическую напряжённость в мире.