Вооружённые силы Российской Федерации активно продолжают вести бои как за наземные территории, так и за воздушное пространство. Минобороны России поделилось следующими успехами воздушно-космических сил.
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На Донецком направлении в районе села Суворово был уничтожен вертолёт Ми-8, принадлежащий ВСУ. Аналогичного успеха ВКС добились в воздушном пространстве в районе посёлка Покровское, что расположена в Днепропетровской области.
Помимо авиации России, зачисткой неба от противника в зоне СВО также занимаются войска противовоздушной обороны. Так, на Запорожском направлении близ села Новосёловка средствами ПВО был сбит очередной вертолёт Ми-8.
Винтокрылый летательный аппарат “Ми-8” был разработан ещё во времена СССР, но активно используется для различных целей и по настоящее время. Примечательно, что данная модель вертолёта производилась в таких объёмах, что стала самой массовой в истории авиации.
Помимо вертолётов, для различных боевых задач, выполняемых в воздушном пространстве, ВСУ активно используют БПЛА. За прошедшие сутки были сбиты 11 таких летательных средств.
Всего с начала проведения СВО было уничтожено 215 вертолётов и 3324 БПЛА, используемых ВСУ.
Источник: Минобороны России