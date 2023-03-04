Авиация и средства ПВО сил России продолжают плодотворную работу.

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Вооружённые силы Российской Федерации активно продолжают вести бои как за наземные территории, так и за воздушное пространство. Минобороны России поделилось следующими успехами воздушно-космических сил.

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На Донецком направлении в районе села Суворово был уничтожен вертолёт Ми-8, принадлежащий ВСУ. Аналогичного успеха ВКС добились в воздушном пространстве в районе посёлка Покровское, что расположена в Днепропетровской области.

Помимо авиации России, зачисткой неба от противника в зоне СВО также занимаются войска противовоздушной обороны. Так, на Запорожском направлении близ села Новосёловка средствами ПВО был сбит очередной вертолёт Ми-8.

Винтокрылый летательный аппарат “Ми-8” был разработан ещё во времена СССР, но активно используется для различных целей и по настоящее время. Примечательно, что данная модель вертолёта производилась в таких объёмах, что стала самой массовой в истории авиации.

Помимо вертолётов, для различных боевых задач, выполняемых в воздушном пространстве, ВСУ активно используют БПЛА. За прошедшие сутки были сбиты 11 таких летательных средств.

Всего с начала проведения СВО было уничтожено 215 вертолётов и 3324 БПЛА, используемых ВСУ.





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Источник: Минобороны России