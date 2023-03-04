Стоит начать с того, что конгрессом США была одобрена сумма в более чем 100 миллиардов долларов для оказания всесторонней помощи Украине и НАТО. При этом на текущий момент потрачено более 75 миллиардов долларов.
реклама
Такие беспрецедентные расходы зарождают среди правительства США ростки сомнения по поводу целесообразности дальнейшего оказания помощи своим “союзникам”. Пока подобные недовольства переходят в открытые обсуждения о возможности снижения объёмов помощи, но не исключено её полное прекращение.
Проблема в том, что представители республиканской партии США сомневаются в том, что выделенные средства используются должным образом и по назначению. Масло в огонь подливают повсеместно всплывающие обвинения властей Украины в злоупотреблении текущим положением дел.
Администрация Джо Байдена, которая является основным инициатором оказания помощи Киеву, не раскрывает подробностей о том, что требуется от Украины взамен на оказываемую помощь. Поэтому в конгрессе США начались обсуждения о том, возможно ли заменить оказываемую Украине помощь на продажу оружия.
Зарубежные СМИ отмечают, что на данное предложение ответила помощник министра обороны США Селеста Уолландер. Она заявила, что оказываемая Украине помощь должна измениться таким образом, чтобы страна начала самостоятельно планировать свои расходы как на оборону, так и на всё остальное, что делается для их поддержки.