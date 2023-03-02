Бронепоезд предназначен для технической разведки, восстановления железнодорожных путей и сопровождения грузов.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В рамках стратегической задачи военнослужащие железнодорожных войск России проводят работы по разминированию и восстановлению рельсовых путей на территории Западного военного округа в зоне СВО. Для этих целей была задействована специальная бронированная железнодорожная боевая машина - «Волга».

реклама

Экипаж бронепоезда осуществляет разведку местности на возможность присутствия мин или разрушений по пути следования бронированного состава. При обнаружении минных устройств солдаты России приступают к обезвреживанию установленных зарядов. В случае незначительных разрушений рельсовых путей, военнослужащие начинают работы по их восстановлению своими силами.

Техническое оснащение бронепоезда «Волга» находится на современном уровне. Бронемашина способна осуществлять движение по двум направлениям, вперёд и назад. Конструкция поделена на несколько платформ: платформа прикрытия, платформа с зенитной установки, тепловоз, крытый вагон и радиостанция.

Разведка воздушного пространства по пути следования сопровождения и в районе проведения инженерных работ выполняется беспилотными аппаратами. Такой подход позволяет более полно обеспечить контроль за территорией и предупредить неожиданные огневые нападения со стороны ВСУ.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник: Минобороны России