В рамках стратегической задачи военнослужащие железнодорожных войск России проводят работы по разминированию и восстановлению рельсовых путей на территории Западного военного округа в зоне СВО. Для этих целей была задействована специальная бронированная железнодорожная боевая машина - «Волга».
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Экипаж бронепоезда осуществляет разведку местности на возможность присутствия мин или разрушений по пути следования бронированного состава. При обнаружении минных устройств солдаты России приступают к обезвреживанию установленных зарядов. В случае незначительных разрушений рельсовых путей, военнослужащие начинают работы по их восстановлению своими силами.
Техническое оснащение бронепоезда «Волга» находится на современном уровне. Бронемашина способна осуществлять движение по двум направлениям, вперёд и назад. Конструкция поделена на несколько платформ: платформа прикрытия, платформа с зенитной установки, тепловоз, крытый вагон и радиостанция.
Разведка воздушного пространства по пути следования сопровождения и в районе проведения инженерных работ выполняется беспилотными аппаратами. Такой подход позволяет более полно обеспечить контроль за территорией и предупредить неожиданные огневые нападения со стороны ВСУ.
Источник: Минобороны России