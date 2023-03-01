Противник хотел нанести удары по территории России при помощи беспилотников.

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Как сообщают Минобороны России, ВСУ спланировали массовую атаку на объекты Крымского полуострова, являющегося субъектом РФ. Данное нападение было успешно отражено совместными действиями систем противовоздушной обороны [ПВО] и средств радиоэлектронной борьбы.

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Источник фото: ТАССДля нападения на территорию России, ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты [БПЛА] в количестве 10 единиц. Системы ПВО уничтожили 6 из них, а оставшиеся 4 были добиты с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что жертвы и разрушения на земле отсутствуют.

Помимо вышеупомянутых БПЛА, в зоне СВО силам России удалось вывести из строя ещё 15 подобных летательных аппаратов. Поскольку ВСУ активно используют данную технику для различных целей, а бойцы СВО умело и также активно её уничтожают, то в обозримом будущем можно ожидать очередной запрос от Украины в сторону Запада по поводу необходимости в организации новых поставок дополнительных БПЛА.

Бойцы России активно очищают небо от вражеских единиц не только в виде БПЛА, но и боевых самолётов. За прошедшие сутки в пределах территории города Дружковка, что расположен на территории Донецкой Народной Республике, в воздушном бою был сбит тактический самолёт Су-24, принадлежавший силам ВСУ.

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Всего с начала проведения СВО бойцам России удалось уничтожить 3281 единиц БПЛА и 391 самолёт.