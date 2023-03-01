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SurveilSPIRE будет бесполезен для Украины – поставляемую немецкую систему разведки легко обнаружить
Производитель разведывательной системы заявил, что общая стоимость поставок насчитывает более десятка миллионов евро.
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Конструкция немецкой автоматизированной системы разведки SurveilSPIRE состоит из радара и камер дальнего действия, которые работают как в дневное, так и ночное время суток. Разработка оснащена встроенным программным обеспечением, которое включает системы искусственного интеллекта.

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Сама установка построена на платформе для автомобильного прицепа. Питание подвижной системы осуществляется через встроенные солнечные панели, что позволяет использовать техническое средство, как автоматизированное устройство для проведения полевых операций.

Связь с SurveilSPIRE осуществляется дистанционно через специальное программное обеспечение, называемое C2. Оснащение самой системы включает сверхбыстрые мини-дроны, как их называет компания-производитель, которые могут осуществлять беспилотную разведку в различных условиях.

Инициатива поставки современной разведывательной системы принадлежит немецкому правительству, а реализацией задачи занимаются компании Rheinmetall и DefSecIntel. Финансирование проекта осуществляет Берлин, точная стоимость заказа неизвестна, но производитель систем SurveilSPIRE отмечает, что сумма совершенно точно превышает десяток миллионов долларов.

Транспортировка разведывательной системы возможна с использованием автомобиля, а для её монтажа требуется всего три человека. SurveilSPIRE передаёт информацию оператору по беспроводным каналам связи, которые могут быть как сотовыми, так и спутниковыми, например, Starlink.

Разработка выглядит высокотехнологичной, а ВСУ явно будут рады новому оснащению, но есть ряд нюансов, которые могут свести на нет её достоинства. Во-первых, стоит обратить отдельное внимание на систему питания.

Использование солнечных панелей может оставлять особые энергетические следы, которые могут быть легко обнаружены системами разведки России, после чего уничтожением вражеской единицы займутся артиллерийские подразделения. Более того, поскольку элементы питания должны быть открыты для преобразования солнечной энергии в электрическую, то это усложняет маскировку объекта.

Во-вторых, не стоит забывать, что если силам России удастся уничтожить системы беспроводной связи, используемые противником в районе СВО, то операторы войск Украины не смогут получать разведывательные данные с SurveilSPIRE. Со спутниковой связью подход немного сложнее, но и этот вид сигнала можно заглушить.

Вне всяких сомнений, если использовать рассматриваемую разведывательную систему, как составляющую вместе с другими устройствами в общей разведывательной сети, то прок от неё быть может. Но на то, чтобы развернуть нечто подобное, необходимо много времени, а силы России навряд ли предоставят бойцам Украины его достаточное количество.

Поскольку финансированием занимается Германия, то ситуация больше выглядит в ключе, что Берлин использует территорию Украины для проведения боевых испытаний данной разведывательной системы. Результаты её применения позволят производителю внести необходимые коррективы, после чего SurveilSPIRE будет приобретена непосредственно для использования самой Германией.

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Источник графического материала: YouTube

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