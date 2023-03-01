Беспилотный летательный аппарат [БПЛА] «Иноходец» является многоцелевым, он может быть использован не только в целях войсковой разведки и патрулирования местности, но также для наблюдения за движущимися объектами и осуществления огневой поддержки союзных сил. Более того, БПЛА представляет собой самостоятельную ударную единицу, что доказывают недавно опубликованные Минобороны России кадры.
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Разведывательные подразделения сил России в зоне СВО обнаружили командно-наблюдательный пункт ВСУ. Для ликвидации стратегического объекта были задействованы ВКС. В боевом задании был использован БПЛА «Иноходец», который смог успешно поразить обозначенную цель с помощью управляемого авиационного боеприпаса. Все действия происходили в тёмное время суток.
Данное летательное средство предназначено для выполнения средневысотных лётных манёвров большой протяжённостью полёта. Масса БПЛА относительно средняя – 1200 кг. При этом «Иноходец» способен осуществлять полёты на расстояние до 850 км продолжительностью в 24 часа. Максимальная высота подъёма, на котором БПЛА продолжает функционировать, составляет до 8 км.
Источник: Минобороны России