О видеокарте

RTX 2060 вышла 7 января 2019 года, но по сей день является любимицей многих геймеров. В момент выхода видеокарта имела 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, а видеопроцессор произведён по техпроцессу 12 нм. Но с течением времени появилась вариация на 12 ГБ памяти, а также вышла улучшенная версия RTX 2060 Super, которая обладает лучшей производительностью и видеопамятью в размере 8 ГБ.

Цена

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На сегодняшний день в рознице ещё доступны варианты нераспроданных видеокарт RTX 2060, которые обойдутся в сумму около 30.000 рублей. Эта цена является для многих хорошей, особенно с учётом того, что эта видеокарта способно запустить все игровые новинки на высоких и ультра настройках. ФПС при этом не пострадает.

Производительность

Для раскрытия полной эффективности RTX 2060 вполне достаточно таких процессоров, как Intel i5 9400 или Ryzen 5 3600. Сборка на такой основе не будет стоить слишком много и позволит играть с комфортом во все вышедшие и предстоящие выходу новинки.

Повысить плавность игрового процесса можно с помощью технологии DLSS 2.0, которая доступна на видеокартах NVIDIA серии RTX. При этом, на текущий момент существуют технология DLSS 3.0, которая работает лучше предыдущей версии, но, к сожалению, она доступна только на картах RTX 4000-серии. Но в мире ещё существуют энтузиасты, которые не согласны играть по правилам технологических гигантов, а потому через обряд танцев с бубном появились некоторые методы, которые позволяют запустить эту технологию на видеокартах предыдущих поколений.

Замеры ФПС из некоторых игр с RTX 2060 на 6 ГБ

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Доступность

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Купить эту замечательную видеокарту можно как в большинстве магазинов электронной техники и компьютерных комплектующих, так и на вторичном рынке. Но рекомендуется первый вариант, потому что и цена не кусается, и надёжнее будет.

Конечно, можно было бы ещё рассказать про лучи, но они не для этой карты, да и во многих играх ничего кардинально нового они не делают.

Графический материал: YouTube