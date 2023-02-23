На текущий момент NVIDIA является ключевым поставщиком вычислительных чипов, которые используют для обучения искусственного интеллекта [ИИ]. В настоящее время наиболее крупным клиентом компании является Microsoft, который работает над улучшением своих рекомендательных систем, используя вычислительные мощности, которые предоставляет NVIDIA.
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На фоне роста интереса технологических компаний к ведению разработок на основе машинного обучения, финансовые аналитики с Нью-Йоркской фондовой биржи дали весьма позитивный прогноз по поводу предстоящих продаж компании. Но сама NVIDIA заявила, что возможный доход превысит биржевые ожидания.
Поскольку в мире наблюдается возрастающая потребность крупных компаний в вычислительных мощностях, NVIDIA собирается запустить новый облачный сервис, который позволит клиентам обучать ИИ без необходимости приобретения собственных серверов и аренды помещений под них. Оборудование, которые будет использовано в новом сервисе от NVIDIA, будет специально настроено под взаимодействие с разработками, нацеленными на генерацию различных материалов, будь то аудио, видео или текстовая информация.
Внутренние финансовые аналитики из NVIDIA предоставили прогноз выручки за первый квартал текущего года в размере 6,5 миллиардов долларов. Помимо этого, стоимость акций также продолжит расти по мере объявлений со стороны других предприятий о сотрудничестве с NVIDIA.