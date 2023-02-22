Компанией было выявлено большое число читеров, которые поплатились за нечестную игру.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Поскольку Dota 2 является бесплатной игрой, то многие игроки считают, что можно мошенничать во время игры, а если что-то пойдёт не так, то достаточно просто создать новый аккаунт. Из-за такого менталитета в игре наблюдается рост недобросовестных игроков. В течение последних нескольких недель компания Valve активно банила пользователей, которые были уличены в использовании средств, позволяющих получить незаконное преимущество в игре.

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В общей сложности было заблокировано порядка 40.000 учётных записей. Но насколько это сможет помочь обезопасить честных игроков от влияния читеров, неизвестно, ведь заблокированные пользователи могут спокойно создать новый профиль. Вообще Valve уже довольно долгое время ведёт непрерывную борьбу не только с нарушителями, но и самим запрещённым программным обеспечением, постоянно настраивая встроенную в игру защиту таким образом, чтобы чит-программы не могли работать или обнаруживались сразу же после их запуска.

Dota 2 уже в течении долгого времени является одной из самых популярных игр в Steam, а потому привлекает внимание лиц, которые зарабатывают на реализации платных читов. Ровно также, как Valve улучшают встроенные средства для обнаружения пользователей запрещённых программ, разработчики читов находят новые способы обхода введённых средств защиты.

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Возможно Valve стоит взять пример с игровой компании Bungie, которая борется с читерами в своей игре весьма экстравагантным способом. Недавно разработчик Destiny 2 смог отсудить у разработчика чит-программ более 4-х миллионов долларов (ссылка), что должно предостеречь подобных мошенников от создания аналогичных решений.