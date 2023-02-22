реклама
Как сообщает Eurogamer, компания Bungie, разработавшая популярный MMO-шутер Destiny 2, выиграла суд против ресурса AimJunkies, продававшего для игры читерское программное обеспечение. Согласно судебному решению, владельцы сайта должны выплатить Bungie 4.4 миллиона американских долларов. Первый иск компания подала еще весной 2021 года, поданный же в конце 2022 года встречный иск суд отклонил. По мнению судьи, продавец читов нарушил широко известный и являющийся предметом многочисленных юридических споров Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).
Еще один иск на 6.7 миллионов долларов Bungie подала в адрес ресурса LaviCheats – компания хочет получить по 2 тысячи долларов за каждую загрузку читерского ПО, а также возмещение судебных издержек и прочих сопутствующих затрат. Площадка, впрочем, платить явно не намерена – ее представители отреагировали на подачу заявления в суд оскорблениями в Twitter в адрес юристов Bungie.
Сама по себе практика судебных исков со стороны разработчиков игр к продавцам читов для них не является новой, хотя и массовой она пока не стала. Один из самых известных случаев – выигранный в 2017 году компанией Blizzard суд, по которому ответчиком выступала немецкая фирма Bossland, выпускавшая читы для World of Warcraft и Overwatch. Тогда удалось отсудить более 8.5 миллионов долларов.