Несмотря на то, что 3 сезон сериала ещё не вышел, режиссёр завершил работу над сценарием для продолжения картины.

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Сериал Мандалорец, который является эксклюзивом онлайн-кинотеатра Disney+, был очень тепло воспринят зрителями, а потому совсем скоро на свет появится 3-й сезон кинопроизведения. Поскольку история достаточно популярна, а публика требует продолжение картины, то компания решила наперёд создать сценарий для 4-го сезона, а недавно стало известно, что он уже полностью дописан.

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Режиссёр сериала заявил, что занимался работай над сценарием для 4-го сезона в то время, когда 3-й находился на стадии постпроизводства. Он подчеркивает, что такой рабочий подход позволил сделать сценарий более связанным не только с общим повествованием картины, но и с другими работами по вселенной “Звёздных Войн”. Предполагается, что 3-й и последующие сезоны будут сильно связаны между собой, дополняя некоторые моменты друг друга.

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Помимо нового сезона Мандалорца, на Disney+ также готовятся к выходу другие многосерийные картины со схожим сеттингом. Сериал “Асока” будет рассказывать историю о бывшей ученице Энакина Скайуокера, хорошо знакомого фанатам вселенной по фильмам и видеоиграм. Также в этом году [2023] должен выйти необычный сериал под названием “Звёздные войны: Опорная команда”, сюжет которого происходит после действий фильма “Звёздные войны: Эпизод VI – Возвращение Джедая” и разворачивается вокруг четверых 10-ти летних детей, потерявшихся на просторах космоса.