Китайский производитель смартфонов OnePlus опубликовал свежие изображения будущего смартфона OnePlus 11 Concept. В отличии от нашумевшего OnePlus 11, его более молодой собрат ещё не был официально представлен публике, но недавно в интернете появились изображения новинки, которую компания OnePlus должна представить на предстоящем международном мобильном конгрессе – MWC 2023.
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В глаза сразу бросается великолепная подсветка, размещённая на задней части корпуса смартфона. Светящиеся элементы выполнены в зигзагообразной форме, а сам дизайн в компании OnePlus называют “Обратный Поток”.
Но самое примечательное на изображении, это поистине большая камера. Возможно новый смартфон будет обладать пока ещё не представленной технологией для улучшения качества фотографий и/или видеосъёмки, потому что предназначение некоторых показанных элементов пока непонятно.
Выставка MWC 2023 будет проходить с 27 февраля по 3 марта в городе Барселона в выставочном центре “Fira de Barcelona Gran Via”. Начало мероприятия запланировано на 15:30 GMT+3. В рамках данного конгресса, компания OnePlus должна представить свои новые разработки, а также более подробно рассказать об особенностях OnePlus 11 Concept.
Источник графического материла: OnePlus