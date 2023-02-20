В интернете появились изображение нового концептуального смартфона OnePlus 11 Concept, который компания представит на MWC 2023.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Китайский производитель смартфонов OnePlus опубликовал свежие изображения будущего смартфона OnePlus 11 Concept. В отличии от нашумевшего OnePlus 11, его более молодой собрат ещё не был официально представлен публике, но недавно в интернете появились изображения новинки, которую компания OnePlus должна представить на предстоящем международном мобильном конгрессе – MWC 2023.

реклама

В глаза сразу бросается великолепная подсветка, размещённая на задней части корпуса смартфона. Светящиеся элементы выполнены в зигзагообразной форме, а сам дизайн в компании OnePlus называют “Обратный Поток”.

Но самое примечательное на изображении, это поистине большая камера. Возможно новый смартфон будет обладать пока ещё не представленной технологией для улучшения качества фотографий и/или видеосъёмки, потому что предназначение некоторых показанных элементов пока непонятно.

Выставка MWC 2023 будет проходить с 27 февраля по 3 марта в городе Барселона в выставочном центре “Fira de Barcelona Gran Via”. Начало мероприятия запланировано на 15:30 GMT+3. В рамках данного конгресса, компания OnePlus должна представить свои новые разработки, а также более подробно рассказать об особенностях OnePlus 11 Concept.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Источник графического материла: OnePlus