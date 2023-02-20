Электрические версии общепризнанных моделей будут собраны на полностью электрической платформе, как Nissan Ariya.

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В настоящий момент у Nissan в модельном ряде присутствует гибридная версия Nissan Qashqai [Ниссан Кашкай], которая активно продаётся в Европе. Популярность автомобиля в западных странах может быть объяснена специальной технологией Nissan e-POWER, которая позволяет использовать для движения авто только электромотор, а двигатель внутреннего сгорания [ДВС] взаимодействует с электрогенератором и заряжает аккумуляторную батарею высокой мощности.

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Такой подход наделяет гибридные автомобили характеристиками электрокаров. В таком случае особой разницы между этими типами авто нет, кроме звука, который издаёт работающий ДВС и потребности гибрида в минеральном топливе.



Так как продажи гибридных версий авто идут хорошо, то компания планирует до 2027 разработать и выпустить в эксплуатацию электрические версии популярных моделей Nissan – Qashqai, Juke и X-Trail. Дело в том, что во всём мире автомобильный спрос плавно переходит на электромобили, поэтому такой шаг может поднять продажи народных авто.

Для производства новых электрокаров, Ниссан собирается использовать платформу Common Module Family (CMF), которая предназначена для электрических автомобилей и позволяет изменять внешний вид промышленного образца без необходимости внесения существенных конструкторских изменений в полезную модель. На этой платформе уже был собран первый серийный электрический кроссовер – Nissan Ariya.

Этот шаг не означает, что известный японский автопроизводитель решил полностью отказаться от ДВС и перейти сугубо на электромобили. Помимо производства электрических версий авто, Ниссан также не планирует прекращать сборку гибридных автомобилей с системой e-POWER.

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Запланированное время начала производства электрических версий Nissan Qashqai, Juke и X-Trail, до 2027 года обоснованно тем, что компания ожидает появления новых аккумуляторных технологий, позволяющих обеспечить запас хода более 500 км без подзарядки. Это подтверждают слова старшего вице-президента по исследованиям и разработкам Nissan в Европа Дэвида Мосса, который в декабре прошлого года [2022] подтвердил информацию о возможном выходе более эффективных и доступных литий-ионных аккумуляторов нового поколения в течении пары лет.