Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
Эксперты по кибербезопасности предупреждают о многочисленных рисках взлома электромобилей хакерами
Так как в электрических автомобилях полно узлов, которые регулируются электроникой, возрастают риски их взлома, которые могут быть чреваты потерей управления или возгоранием авто.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

В электромобилях присутствуют многочисленные электронные узлы, которые отвечают за различные функции, такие как: отображение текущего состояния авто, управление круиз-контролем и тормозной системой, изменение положений сидений, регулирование стеклоподъёмников и прочего. Управление над этими функциями осуществляется с помощью специального программного обеспечения [ПО], контроль над которым могут перехватить вредоносные программы.

реклама

Заражение ПО может произойти в результате передачи информации через интернет, например, при подключении к общественным сетям Wi-Fi или при передаче информации по каналам с обратной связью между компанией производителем и электрокаром. Наличие больших вычислительных мощностей и внушительного количества онлайн-соединений делает электромобили заманчивым объектом для хакеров, особенно с учётом того, что многие автопроизводители планируют полностью перейти на создание исключительно электрических вариаций авто. Также не стоит забывать, что даже зарядные устройства могут представлять угрозу заражения систем автомобиля.

Зловредные программы могут: принудительно отключить возможность автомобиля к осуществлению движения; перекрыть доступ в салон, заперев двери; вывести из строя мультимедийную систему; заблокировать некоторые функции электрокара; ограничить мощность электродвигателя и прочее. Подобные махинации открывают новые пути для заработка среди недобросовестных лиц.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Помимо получения контроля над основными функциями авто, хакеры также могут обзавестись доступом к личной информации владельцев, принудительно показывать рекламу запрещенных товаров или выполнять другие запрещённые действия. В прошлом уже известен ряд случаев, когда были взломаны зарядные станции для показа угодного злоумышленникам контента, а также происшествия, в результате которых преступники получали полный контроль над электромобилями и угоняли их за считанные секунды.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобиль #авто #взлом #автомобиль #хакер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
17
Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
20
Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
6
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
9
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
5
Армия США устанавливает на Abrams M1A2 систему управления огнем с ИИ и сокращает экипаж до 2 человек
14
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
15
Больше 100 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 – финальный список февраль 2023г
12
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
9
Франция передала ВСУ новейшие ПТРК Akeron - они способны пробить 1000 мм стальной брони
2
На шаг ближе к Бахмуту - ЧВК "Вагнер" освободили стратегический пункт Парасковиевку
+
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
МИД Пакистана опроверг сообщения о поставках оружия ВСУ
+
В AMD Ryzen Master найдена опасная уязвимость, новая версия программы уже выпущена
1
GeForce GTX 1060 уже не самая популярная видеокарта на планете, а геймеры переходят на ноутбуки
9
GeForce RTX 3060 Ti сильно подешевела – купить видеокарту можно дешевле обычной GeForce RTX 3060
10
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
8
Ryzen 5 7600X против Core i5-13400 – почему сегодня лучше обходить процессор Intel стороной
10
Объявлены системные требования для ПК игры Resident Evil 4 Remake
1
Черные дыры могут быть источником темной энергии, стимулирующей расширение Вселенной
2

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
61
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
18
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
15
Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
25
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
5
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
26
Фильмы о животных-убийцах
9
Что выбрать бедному мобильному геймеру — бюджетные игровые смартфоны
4
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
5

Сейчас обсуждают

Анатолий Кузнецов
15:59
Неужели мир не видит что макрон марионетка!!! Его поставила Америка и даже его народ не может его свернуть!!! А гонору у него как у директора рынка!!!
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
Юрик Гаврилов
15:57
Далбануть по Польше и всё
Плата GIGABYTE B650M C получила пару разъёмов для вертикальной установки M.2 накопителей
Ханыга
15:56
Не для геймеров нужна надежность. Тогда поставили бы нормальный радиатор с развитым оребрением, а не вкорячивали бы дешманские мелкие вентиляторы для красоты...
ASRock представила карту расширения Blazing Quad M.2 для четырех SSD
Анатолий Дудин
15:48
У киевски стратего не хватает ума подумать о русски ракетах по всем их схронах. Накроем и генштаб и Раду и Землю где угодно !!! В любой норе !
Украинская разведка посоветовала крымчанам "паковать чемоданы"
Алексей Будевич
15:48
А кукую лучше для 2К видюху взять? Если монитор у меня 2К 144 герца 27 дюймов, а материнку брал msi z390 a-Pro, думаю подкопить деньжат для msi 3070 суприм, а позже уже получше проц взять, что скажит...
GeForce RTX 3060 Ti сильно подешевела – купить видеокарту можно дешевле обычной GeForce RTX 3060
Василий Николаевич
15:43
Слушай,гей мою команду: "Кру-у-гом! Домой в дупу бегом марш!"
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
Максим Лихачев
15:43
А с чего ты решил что оно для одновременного использования с видяхой? Оно вообще не для геймеров скорее всего.
ASRock представила карту расширения Blazing Quad M.2 для четырех SSD
geepnozeex
15:40
боевые пидарасы не хотят воевать😁
Украинское ЛГБТ-сообщество хочет получить отсрочку для трансгендеров от службы в ВСУ
am8086
15:39
Исходя из типичной китайской логики, мирный план завершения украинского конфликта будет такой: КНР забирает себе Тайвань, а США, в ответ, снимает все санкции с КНР.
Китай представит мирный план завершения украинского конфликта уже в ближайшие дни
geepnozeex
15:37
йобаный паникёр он. расстрелять нахуй.
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем