Так как в электрических автомобилях полно узлов, которые регулируются электроникой, возрастают риски их взлома, которые могут быть чреваты потерей управления или возгоранием авто.

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В электромобилях присутствуют многочисленные электронные узлы, которые отвечают за различные функции, такие как: отображение текущего состояния авто, управление круиз-контролем и тормозной системой, изменение положений сидений, регулирование стеклоподъёмников и прочего. Управление над этими функциями осуществляется с помощью специального программного обеспечения [ПО], контроль над которым могут перехватить вредоносные программы.

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Заражение ПО может произойти в результате передачи информации через интернет, например, при подключении к общественным сетям Wi-Fi или при передаче информации по каналам с обратной связью между компанией производителем и электрокаром. Наличие больших вычислительных мощностей и внушительного количества онлайн-соединений делает электромобили заманчивым объектом для хакеров, особенно с учётом того, что многие автопроизводители планируют полностью перейти на создание исключительно электрических вариаций авто. Также не стоит забывать, что даже зарядные устройства могут представлять угрозу заражения систем автомобиля.

Зловредные программы могут: принудительно отключить возможность автомобиля к осуществлению движения; перекрыть доступ в салон, заперев двери; вывести из строя мультимедийную систему; заблокировать некоторые функции электрокара; ограничить мощность электродвигателя и прочее. Подобные махинации открывают новые пути для заработка среди недобросовестных лиц.

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Помимо получения контроля над основными функциями авто, хакеры также могут обзавестись доступом к личной информации владельцев, принудительно показывать рекламу запрещенных товаров или выполнять другие запрещённые действия. В прошлом уже известен ряд случаев, когда были взломаны зарядные станции для показа угодного злоумышленникам контента, а также происшествия, в результате которых преступники получали полный контроль над электромобилями и угоняли их за считанные секунды.