На Калифорнийский город Окленд совершена хакерская атака, из-за которой в городе было введено чрезвычайное положение.

На сеть городского правительства Окленда, города США, была организована атака со стороны злоумышленников, которые использовали специальную программу-вымогателя. В результате, чтобы хоть как-то сдержать распространение вредоносного ПО, правлением города было принято решение об отключении правительственных порталов, об этом стало известно 08.02.2023. Хакерская атака вывела из строя ряд важных сервисов, с помощью которых жители города могли дистанционно оплачивать налоги или штрафы. Помимо этого, на текущий момент также недоступны системы по обработке финансовых отчётов и выдачи разрешений или лицензий.

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14 февраля властями города было объявлено чрезвычайное положение, данный шаг, в теории, должен помочь с противостоянием атаке. Подробности о виновниках и последствиях пока неизвестны, однако, по всей видимости дела у государственных служб идут не очень гладко. С целью ускорения устранения последствий и поиска злоумышленников, к работе были подключены правоохранительные органы и крупнейшие предприятия, которые владеют базами данных IP-адресов, через сопоставление которых можно найти хакеров [Leading Forensics].

Жители города также испытывают проблемы и при взаимодействии с экстренными службами, хотя власти Окленда заявляли, что эта структура не пострадала. Более того, несколько административных зданий были закрыты для посещения, а их работа ведётся в дистанционном формате, при котором обращения рассматриваются через электронные письма.

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Правительство Окленда сделало официальное заявление о том, что расследование этого дела продолжается до сих пор. В нём принимают участие местные, государственные и федеральные службы.