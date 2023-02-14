В настоящее время самые крупные компании, преимущественно работающие в сфере разработки веб-сервисов, вступили в гонку по созданию чат-бота на основе искусственного интеллекта, как ChatGPT, но который может работать с актуальной информацией, обновляемой каждый день. Такая технология крайне сложна в реализации и требует огромное количество ресурсов, а поспешный вывод решения на массовый рынок чреват совершением многих ошибок с его стороны. Недавно Google уже презентовала свою нейросетевую систему Bard, которая допустила ряд ошибок во время работы после чего стоимость акций компании пошла на спад.
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Видимо в Microsoft решили, что нужно как можно скорее представить своё решение, тогда их компания будет выглядеть более продвинутой и надёжной, чем Google. Поэтому на прошлой неделе Microsoft выступила с демонстрацией своей разработки для поисковика Bing. В видеоролике пользователи могут наблюдать за тем, как нейросеть: перечисляет преимущества и недостатки самых продаваемых пылесосов для уборки шерсти; занимается планированием поездки в Мехико, продолжительностью в 5 дней; сравнивает данные в финансовых отчётах.
Вот только независимый исследователь искусственного интеллекта Дмитрий Бреретон проанализировал выводимую нейросетью информацию и обнаружил, что она совершает довольно глупые ошибки. Например, искусственный интеллект для Bing не смог понять разницу между проводными и беспроводными пылесосами, а также пропустил некоторую актуальную информацию об упомянутых барах в Мехико. Но самые явные ошибки были допущены при сравнении данных из финансовых отчётов. Скорее всего главная причина этих неточностей в использовании нейросетью нескольких источников информации, где некоторые её факты противоречат друг другу, и в таком случае Bing AI не имеет точного представления о том, что же делать в такой ситуации.
На данный момент нейросетью от Microsoft пользуется аудитория, насчитывающая свыше тысячи человек, которые всё чаще жалуются на неточности в получаемых ответах. Например, был ряд случаев, когда искусственный интеллект настойчиво утверждал, что сейчас 2022 год, а когда ему говорили об ошибке, он предлагал проверить используемое устройство на наличие вирусов.