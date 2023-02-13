Компания Mars является крупным производителем пищевых продуктов: жевательных резинок, сладких напитков, соусов, еды для домашних животных и так далее. У нас она наиболее известна по шоколадным батончикам с одноименным названием. Компания имеет Американское происхождение, и на родине её часто называют Mars Wrigley.
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Летом прошлого года на одной из фабрик по производству шоколадных изделий произошёл странный случай. Двое рабочих упали в бак с шоколадом из-за несоблюдения некоторых пунктов в технике безопасности предприятия. Для спасения несчастных, на место прибыла бригада пожарной службы, которая была вынуждена просверлить дыру в дне резервуара. Такой ход позволил вытащить рабочих. Компания по возможности отчиталась о том, что бак был полностью очищен, пытаясь не вызвать негативной реакции со стороны потребителей.
После того, как этот случай стал известен общественности, регулирующие органы США начали проверку данного инцидента. В итоге производитель пищевых продуктов был оштрафован на 14.500$ управлением по охране труда, в отчёте которого говорилось, что это был довольно серьёзный инцидент, и что Mars должна более детально подходить к вопросу обучения своих сотрудников принятым нормам техники безопасности на производстве.На прошлой неделе журналисты смогли получить ответ представителя компании по поводу данного происшествия. Он сказал, что для компании наиболее важным аспектом является безопасность рабочих и подрядчиков, после чего добавил – “Как всегда, мы ценим подход управления по охране труда, которое провело проверку проделанной работы совместно с нами”.