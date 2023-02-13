Казусный случай произошёл на одной из фабрик компании Mars Wrigley, расположенной в Пенсильвании.

Компания Mars является крупным производителем пищевых продуктов: жевательных резинок, сладких напитков, соусов, еды для домашних животных и так далее. У нас она наиболее известна по шоколадным батончикам с одноименным названием. Компания имеет Американское происхождение, и на родине её часто называют Mars Wrigley.

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Летом прошлого года на одной из фабрик по производству шоколадных изделий произошёл странный случай. Двое рабочих упали в бак с шоколадом из-за несоблюдения некоторых пунктов в технике безопасности предприятия. Для спасения несчастных, на место прибыла бригада пожарной службы, которая была вынуждена просверлить дыру в дне резервуара. Такой ход позволил вытащить рабочих. Компания по возможности отчиталась о том, что бак был полностью очищен, пытаясь не вызвать негативной реакции со стороны потребителей.

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После того, как этот случай стал известен общественности, регулирующие органы США начали проверку данного инцидента. В итоге производитель пищевых продуктов был оштрафован на 14.500$ управлением по охране труда, в отчёте которого говорилось, что это был довольно серьёзный инцидент, и что Mars должна более детально подходить к вопросу обучения своих сотрудников принятым нормам техники безопасности на производстве.

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На прошлой неделе журналисты смогли получить ответ представителя компании по поводу данного происшествия. Он сказал, что для компании наиболее важным аспектом является безопасность рабочих и подрядчиков, после чего добавил – “Как всегда, мы ценим подход управления по охране труда, которое провело проверку проделанной работы совместно с нами”.