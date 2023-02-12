После того как Илон Маск выкупил Twitter, на просторах интернета всё чаще появляются негативные новости о социальной сети. Теперь из-за рекламной политики Твиттера страдает репутация их клиентов.

Twitter является популярной социальной сетью [запрещена в РФ], которой пользуются люди различных взглядов и философий по поводу жизни. Среди них есть деятели, которые поддерживают запрещенные или аморальные движения и даже кичатся этим, публикуя разные сообщения, которые, в их понимании, могут оправдать и пронести подобные взгляды в большие массы. Обычно такие аккаунты блокируют, но порой системе не удаётся разглядеть посыл, сокрытый в неоднозначных сообщениях, написанных пользователями.

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И вот с недавних пор пользователи Твиттера стали чаще замечать такие сообщения, но самое удивительное в этом то, что под ними показывают рекламу различных крупных брендов. Например, некоторые люди замечали рекламу Nokia под постами отрицателей Холокоста. И такое происходит уже довольно продолжительное время, люди не понимают, как на такое реагировать. Они явно наткнулись на сообщение с нежелательным контентом, а под ним размещена реклама их любимого бренда, как на это нужно реагировать? Среди таких случаев была замечена реклама следующих крупных брендов: Amazon, Apple, Fiverr, NFL и Nokia. Некоторые из них собираются приостановить показ своих объявлений на платформе.

Зачастую это происходило рядом с восстановленными записями, которые раннее были заблокированы. По оценкам центра противодействия цифровой ненависти [CCDH], Twitter может зарабатывать до 19 миллионов долларов в год с аккаунтов, которые публикуют контент подобного рода. Новая политика Илона Маска о “свободе слова” выставляет Твиттер не в лучшем свете. Такими темпами платформа рискует полностью лишиться финансовой поддержки крупных брендов и своей репутации.

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Источник: The Verge