Прекрасный приключенческий боевик God of War Ragnarök, от разработчика – SCE Santa Monica Studio, не теряет своей востребованности. Команда разработчиков поделилась новостью о том, что их игра разошлась тиражом в более чем 11 миллионов копий!

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Истории Кратоса настолько покорили сердца фанатов, что серия продолжает собирать значительную выручку. Например, первая часть God of War, повествующая о приключениях отца-бога [во всех смыслах этого слова] и его сына, вышедшая 20 апреля 2018 года, смогла достичь отметки в 10 миллионов проданных копий только в мае 2019 года. В то время у серии появились новые фанаты, а старая аудитория пустила ностальгическую слезу о том, как же вырос их любимый герой, который в прошлом был просто машиной для убийств, а теперь он стал – образцовым отцом для будущей машины для убийств.

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Изображение 1 – Промо-материал игры God of War (2018)1

Совсем недавно разработчики отчитались перед фанатами, что новая часть о приключениях Кратоса и Атрея [God of War Ragnarök] разошлась тиражом, более 11 миллионов проданных копий. И это спустя 3 месяца после выхода игры! Но сердце согревает не только столь прекрасная весть о замечательной игре, но и слова благодарности разработчиков, которые выразили свою признательность всем фанатам серии, ведь именно благодаря им и был достигнут этот результат.

Изображение 2 - Промо-материал игры God of War Ragnarök (2022)1

Такой громкий успех обязательно отразиться на сроках разработки следующего проекта данной серии. Наверняка топ-менеджера Sony Interactive Entertainment захотят ускорить выход новой игры, которая будет являться наследником текущего хита, для того, чтобы увеличить прибыль, повысить интерес перед инвесторами и ещё больше расположить к себе фанатов.

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Источники: 1 - Страница игровой серии God of War в магазине Playstation