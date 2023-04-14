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Мейрид МакГиннесс (еврокомиссар по финансовой стабильности) сообщила в одном из интервью, что Евросоюз готовит к подписанию 11-й пакет санкций против России. По ее словам, Европа хочет быть уверенной в том, что Российская Федерация не сможет обойти ограничения.

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В одной из американских газет ранее сообщалось, что новые ограничения обсудят после католической пасхи (9 апреля).

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о том, что необходимо предпринять шаги, которые приведут к невозможности РФ обойти уже действующие рестрикции (ограничение производства, продажи и экспорта товаров, проводимое монополиями (международными картелями) с целью взвинчивания цен и получения монопольных прибылей).

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Напомню, что Евросоюз ввел уже 10 пакетов санкции, чуть больше чем за год.

Первый

22 февраля 2022 года, после признания Рф независимости республик Донбасса, был единогласно принят первый пакет санкций. Его совместно разрабатывали США и Германия. Первые ограничения ввели против 383 физических и 4 юридических лица. Кроме того начали действовать 160 секторальных ограничений.

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Расшифруем, что означают секторальные санкции, они представляют собой точечные ограничения на торговые и финансовые операции с компаниями, включенными в специальный черный список, его называют SSI-списком (Sectoral Sanctions Identifications). Запрещенные компании должны представлять стратегический интерес для ключевых отраслей экономики наказываемого (санкционируемого) государства. Особенностью этих санкций является их избирательность, позволяющая строго прописывать, с кем и по каким вопросам нельзя сотрудничать. Что наглядно демонстрирует политику двойных стандартов, когда война войной, а западный бизнес не должен не терпеть убытки. Координирует секторальные санкции "самая свободная страна мира" а точнее ее Управление по контролю за иностранным активами (OFAC), подчиняющиеся американскому Министерству финансов.

Второй

На следующий же день после начала СВО, страны Евросоюза подписали список новых ограничений, которые должны были ослабить экономику России. Санкции от 25 февраля затронули 99 человек и 76 организаций.

Полеты над территорией ЕС стали больше недоступны для российских самолетов. Санкции коснулись Министерства обороны РФ, администрации президента и службы внешней разведки.

Третий

26 февраля был утвержден новый пакет санкций. Его согласовали всего лишь за сутки. В основном под ограничения попали транспортный сектор и экономика. Черные списки физических лиц были увеличены на 186 человек, а юридических на 10.

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Четыре российских банка были отключены от международной платежной системы SWIFT. Резервы Банка России заморозили.

Четвертый

15 марта Евросоюз подписал очередные санкции. В пакет было включено 675 секторальных санкций, 15 человек и 102 компании.

Полностью запретили сделки с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Импорт сталелитейной продукции из РФ в страны ЕС попал под запрет. А в Россию стало невозможным привезти “предметы роскоши” стоимостью более 300 евро.

Пятый

В апреле 2022 года вступил в силу пятый пакет санкций. Его разработали Германия и Франция. Список физических лиц увеличили на 219 человек, юридических на 18 и ввели 789 секторальных мер.

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Грузовикам из России закрыли въезд на территорию европейских стран, а российские суда больше не имели права заходить в их порты. Что однако не мешало им перегружать свои товары прямо в открытом море.

Шестой

Следующие санкции смогли утвердить только с пятой попытки, так как не все были согласны на запрет покупки нефти из России. 3 июня соглашение было достигнуто. Ограничения коснулись еще 65 человек и 123 организаций. Некоторым каналам запретили вещание на территории Европы. Еще нескольким крупным банкам запретили использовать SWIFT. Нефть запретили ввозить по морю.

Седьмой

21 июля в черный список попали еще 54 человека. Российские ювелирные украшения, золото и химикаты больше нельзя было ввозить в европейские государства. В рамках черноморской зерновой сделки должны были смягчиться ограничения касающиеся российского продовольствия.

Восьмой

6 октября, вскоре после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, Евросоюз ввел новые ограничения против 30 человек и 7 организаций. За обход санкций ввели ответственность. Санкции коснулись новых регионов России.

Девятый

16 декабря утвердили предпоследний на данный момент пакет санкций, хотя не все страны были с ним согласны. Добавили 133 секторальных санкции. Еще 141 человек 49 компаний попали под санкции. Всем российским телеканалам запретили вещать в странах Евросоюза.

Десятый

В конце февраля 2023 года утвердили ряд очередных санкций. Ввести их хотели к 24 февраля, годовщине начала спецоперации, но не смогли быстро прийти к общему мнению. Ограничения коснулись 83 физических и 33 юридических лиц. Поставки и транзит через территорию РФ товаров двойного назначения (изначально используемых в мирных целях, но вполне применимых для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки) полностью запретили. С 25 февраля действуют новые ограничения по работе российских средств массовой информации.

Результатом введения такого огромного количества санкций стало увеличение цен на топливо, продукты питания и электроэнергию в США и европейских странах. Серьезно пошатнулась мировая экономика. Качество жизни нескольких миллионов человек стало значительно хуже.