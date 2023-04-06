Несколько недель назад появилась информация о готовящемся контрнаступлении украинских войск. На эту тему высказываются представители обеих сторон конфликта и стран Запада.

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Официальные представители России, Украины и многих Западных стран активно обсуждают контрнаступление, которое ранее анонсировал Киев.

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Директор ЦВПИ МГИМО Алексей Подберезкин считает, что ВСУ готовы в ближайшее время начать контрнаступление сразу по двум или трем направлениям. На Украине на протяжении нескольких месяцев идет концентрация вооружения, они соединяют вместе все резервы. Возможно, это отвлекающий маневр, но контрнаступление вполне реально.

Подберезкин считает, что сейчас сложно прогнозировать куда будет направлена основная сила противника, но предполагает, что наступление будет по южной, северной и центральной линиям. Зеленский готов рискнуть всем, чтобы показать союзникам все, на что он способен.

По оценке Алексея Подберезкина, ВСУ в значительной степени истощены к данному моменту. Военных хватит не более чем на 8 бригад. Самолетов у украинской стороны около 50. Боеприпасов также не очень много. Значимых результатов с таким вооружением достичь невозможно, но сражение будет нелегким для обеих сторон.

Подполковник США Дэниел Дэвис считает, что такие действия ослабят украинские войска, независимо от того, потерпят они поражение или наступление венчается успехом. Впоследствии не останется никаких войск, кроме нацгвардии. Ресурсы будут полностью исчерпаны. Украина станет уязвима для российского контрнаступления. Так же он отметил, что численность российских войск и количество оружия, которым они располагают, явно усугубляет положение Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Запад подталкивает ВСУ на этот шаг, чтобы те показали, что не зря в них вкладывают столько средств.

Йенс Столтенберг (генсек НАТО) обвиняет Киев в нецелесообразном использовании боеприпасов. Он считает, что западные союзники передали достаточное количество танков и артиллерийских систем для контрнаступления.

Ещё стоит вспомнить недавние скандалы с обнаружением американских Стингеров и прочего оружия в Европе (у криминальных группировок), в Мексике (у наркокартелей) и даже в Африке. Когда предприимчивые украинцы через Даркнет продают переданное им западными союзниками вооружение террористам и бандитам по всему миру.

Другим немаловажным фактором становится сама помощь Запада Украине. Для США и Европы это прежде всего бизнес. Они, грубо говоря, продают ВСУ устаревшее вооружение, обеспечивая свой военно промышленный комплекс новыми заказами на миллиарды долларов. И сейчас видимо у американского ВПК закончились заказы, а значит нужно вновь утилизировать военную технику из предыдущих поставок. Только утилизироваться она будет вместе с экипажами из состава ВСУ…

Поэтому одной из причин отсрочки контрнаступления становится понимание украинскими солдатами и младшими офицерами, что на их крови западные союзники просто делают деньги. Доказательством этого факта служат видео в социальных сетях, от украинских военных, недовольных своим командованием.

Ян Гагин (советник врио главы ДНР) сообщил, что причину не начавшегося до сих пор контрнаступления он видит в задержке поставок западной военной техники. К тому же большинство сил украинской армии задействованы в боях в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.

Военный эксперт Алексей Антипов полагает, что Киев начнет анонсированное контрнаступление в начале апреля, так как дороги уже достаточно проходимы, но еще недостаточно зеленых насаждений, в которых можно спрятать военную технику.

Сам же Зеленский 25 марта в интервью одной из Японских газет рассказал, что сейчас контрнаступление невозможно из-за нехватки авиационных ресурсов и боеприпасов.

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А Анна Маляр (замминистр обороны Украины) призвала не выносить на публичное обсуждение военные планы Киева.