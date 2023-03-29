В США случилось несколько аварий, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду. Последняя из них была буквально вчера.

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2023 год начался довольно-таки печально для США. Целая череда аварий произошла в Соединенных Штатах за последние два месяца. Каждая из них может сильно отразится на экологии.

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3 февраля в штате Огайо произошла железнодорожная авария. Поезд груженый высокотоксичными химическими веществами частично сошел с рельс. Эти вещества попали в воду, воздух и землю, тем самым создав экологическую катастрофу. Произошло это рядом с деревней Ист-Палестайн (население 4700 человек).

Поезд длиной 2,8 километра, состоящий из 141 вагона, в 20 из которых были опасные вещества (винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат, этиленгликоль, монобутиловый эфир, изобутилен, горючие жидкости и производные бензола) следовал в штат Пенсильвания.

Около 70 экстренных служб были мобилизованы для устранения последствия аварии. Были установлены плотины и заграждения, начался мониторинг качества воздуха. Больше суток не могли потушить сильный пожар, распространившийся на большую территорию.. А 5 февраля возросла опасность взрыва в одном из вагонов. Жителей прилегающих районов срочно эвакуировали.

Спасательные службы были вынуждены дожечь химикаты, чтобы предотвратить взрыв. Токсичные вещества заразили воздух и воду на территории радиусом до 200 км. Была зарегистрирована массовая гибель мелкой рыбы и некоторых животных. Инцидент прозвали «Чернобыль в Огайо».

Спустя всего лишь 14 дней жителям разрешили вернуться в свои дома, что вызвало негодование у ученых и экологов.

4 марта в округе Кларк крушение потерпел грузовой поезд. В нем перевозили химикаты. Порядка 20 вагонов пострадали в этой аварии.

16 марта на территории штата Вашингтон сошли с рельс 6 пустых вагонов, в результате чего дизельное топливо разлилось из двигателя.

26 марта, теперь уже в Северной Дакоте произошла еще одна железнодорожная авария. Пострадал состав из 70 вагонов. В нем перевозили нефтепродукты, который используют для производстве асфальта. Местные власти объявили, что 31 вагон сошел с рельс.

27 марта в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния в США) грузовой поезд сошел с рельс. Произошла незначительная утечка топлива. Возгорания не было. По словам специалистов, угрозы для жителей и окружающей среды нет.

А вчера, 28 марта, теперь уже в Штате Кентуки, на реке Огайо произошла крупная авария. 10 барж по неизвестной пока причине отцепились от буксира. В одной из них перевозили около 1,5 тыс. тонн метанола (ядовитый метиловый спирт). Она столкнулась с дамбой в Луисвилле и затонула, но не целиком. Об этом заявил телеканал ABC News со ссылкой на заявление властей.

Шлюзы на плотине реки Огайо закрыли, для предотвращения утечки токсичных материалов. Откроют их лишь тогда. когда все баржи будут приведены в штатное состояние, а ЧП ликвидировано.

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Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Причину инцидента пока не разглашают.