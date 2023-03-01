“Леопард-2” - название современного немецкого танка. ФРГ отправляет их в помощь украинским войскам. Рассмотрим их плюсы и минусы, а также узнаем какое мнение о них у военного корреспондента.

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Ни для кого не секрет, что Украина получает военную технику и оружие от Европейских стран. В частности, первые “Леопарды” уже прибыли на территорию Украины.

История создания

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“Леопард” (Leopard 1) и его усовершенствованные варианты (например, Leopard 1A5), это основной танк немецких войск с 1965 г. до 1980 г. Также он собирался по лицензии в ряде других европейских государств - Норвегия, Дания, Италия и др.

После его создания США и ФРГ принялись за общий проект по разработке новейшей модели танка МВТ-70, но он так и не был закончен.

В 1970 году правительство Германии приняло решение о начале работы над современным танком, потому что ”Леопард-1” уже не справлялся с поставленными задачами и требовалась более актуальная модель. Одновременно разрабатывался Leopard 2К с классическим вооружением и Leopard 2FK, на который установили противотанковые ракеты. Проводились тестирования различных видов орудий, подвесок и ходовой части. В 1971 году этот проект был утвержден.

Компания Krauss-Maffei на протяжении трех лет создавала первые образцы нового оружия. В 1979 году впервые было создано сразу 30 машин, и с того времени “Леопард-2” официально был принят на вооружение ВС ФРГ.

На его основе произвели множество усовершенствованных моделей, подстроенных под различные военные нужды. Также менялись пушки, башни, снаряды, броня, улучшалась электроника. В 2010 году создали Leopard 2А7+. В нем заменили практически все системы на цифровые, доработали систему управления огнем, добавили систему кондиционирования в башне, силовую установку, модуль дополнительного вооружения и установили командирский тормоз.

Действительно ли так хорош Leopard?

В своем телеграм-канале по этому вопросу высказался российский военкор Александр Сладков. Он считает, что немецкие танки столкнутся в первую очередь с проблемой из-за их большого веса. Большинство мостов на территории РФ и Украины просто не выдержат такие тяжелые машины.

Например, наш Т-90 весит 46,5 тонн, Т-72 и вовсе 41 тонну. Зарубежные же “Леопарды” в зависимости от модели весят до 70 тонн (2A4 - 55 тонн, 2А6 - 63 тонны, а 2А7+ - 70 тонн). Большой вес влияет на его маневренность, транспортабельность и увеличивается расход топлива.

В связи с этим, вместе с танками на территорию Украины переданы танковые мостоукладчики Biber в большем количестве, чем предполагалось ранее.

Они будут подъезжать вместе с “Леопардом” к канаве, которую танк не в состоянии переехать сам и выдвигать пролет. По нему танк и переедет препятствие. Но, по мнению Сладкова это только прибавит проблем ВСУ, так как мишенью для российских войск будет уже не только танк, но и мостоукладчик.

Второй причиной увеличения поставок Биберов военкор считает возможную атаку ВСУ на линии соприкосновения, например в Белгородской области, где расположена система противотанковых рвов.

К минусам немецких танков можно отнести слабую броню бортов, они уязвимы для РПГ-7, большую площадь крыши, что увеличивает шанс быть подбитыми с вертолетов, в нем нет автомата заряжания, заряжается только вручную.

Несомненно, у “Леопарда-2” есть и свои плюсы - противотанковые ракеты, мощное орудие, максимальное оснащение электроникой, зенитный пулемет с дистанционным управлением и достаточно высокая ремонтопригодность.

Рвы, это далеко не вся оборона наших границ. У нас грамотно построенная система огня, бетонные зубья, которые соединяются стальными канатами, минное поле, множество малозаметных препятствий. “Мы готовы.” - написал А. Сладков в ТГ-канале.

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