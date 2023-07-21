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В Украине заметили уникальный Т-80УЭ-1 – танк был оставлен армией РФ в Сумах в 2022 году
Сколько ещё у ВСУ есть российских трофеев, остаётся только догадываться

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Несколько дней назад начальник штаба обороны британских Вооружённых сил поделился любопытной информацией о сотрудничестве с киевскими властями. По словам адмирала Тони Радакина, ВСУ активно помогает британским инженерам получить доступ к наиболее современным типам вооружений армии РФ. Вдаваться в подробности адмирал не стал, но журналисты полагают, что в руки англичан попали танки Т-72Б3 и Т-90М. Кроме того, речь может идти и о других типах вооружения, а в Британии открыто заявили, что поделятся информацией с союзниками по НАТО. Якобы, знания помогут найти уязвимые места в российской броне, а также использовать наработки для увеличения боевых показателей собственных танков и бронированных машин. Некоторые аналитики уверяют, что в России действуют аналогичным образом. Возможно, вот только мы не видим трофейных Leopard 2, которые показывают журналистам и выставляют на всеобщее обозрение, тогда как по городам Европы курсируют российские танки, потеряные в 2022 году при отступлении из Харьковской области.

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Власти РФ отказываются называть количество потерь, ну а сегодня западные ресурсы обнародовали информацию о нахождении в одной из бронетанковых колонн ВСУ советских Т-80У и Т-80УЭ-1. Если первый вариант не вызывает особого удивления, то второй представляет собой редкий гибрид, созданный на базе модернизированных Т-80У и Т-80УД. Пресса отмечает, что украинская армия обнаружила танки в городе Сумы ещё в первые месяцы после начала СВО. Ну а сегодня машины продолжает активную службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. СМИ не готовы назвать количество машин, которые достались украинской армии, поэтому остаётся только догадываться о том, сколько ещё трофейной техники получили ВСУ после масштабного отступления армии России в 2022 году. 

Напомним, Т-80УЭ-1 – это так называемый российский вариант, полученный путём комбинирования модернизированного корпуса Т-80БВ с башней от Т-80УД и некоторыми технологическими изменениями. Он оборудован улучшенной Системой Управления Огнем (СУО) с ИК-прицелом «Плиса», похожим на аналог ESSA, применяемым на Т-90А. Пушка 2А46М-1 была заменена на более современную 2А46М-4, а также доработан механизм заряжания модели 6ЭК43-2С, что позволило использовать современные боеприпасы, включая БОПС с удлинённым сердечником и новые программируемые взрыватели системы «Айнет» для осколочно-фугасных снарядов.

Одной из причин разработки гибридного танка стали проблемы с дизельными силовыми агрегатами на Т-80УД, так как исходные двигатели для них ранее производились на территории Украины. Информация о замеченных танках вызвала интерес в западной прессе, поскольку модернизированные Т-80У и Т-80УЭ-1 можно назвать редкими, а ВСУ получили их в качестве трофеев в полной боевой комплектации. Нет никаких сомнений, что подобные танки никак не повлияют на ход СВО. И всё же, несмотря на очевидные провалы первых месяцев ведения СВО, громких отставок не было, а власти так и не назвали тех, кто ответственен на неверное планирование и провалы наступательной операции на севере и юге Украины.  


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#сво #военные технологии #танки
Источник: topwar.ru
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