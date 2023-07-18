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Британия получила новые образцы российских танков – Украина могла передать НАТО танки Т-72Б3 и Т-90М
Сколько танков Россия потеряла во время отступления в Харьковской области, остаётся только догадываться

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Несмотря на то, что США отказываются официально принять Украину в НАТО, есть все основания полагать, что страна уже много лет назад начала интегрироваться в военный альянс. Ну а формальный отказ – это лишь инструмент влияния на Зеленского, а также возможность снять с себя ответственность за происходящее. Фактически, янки подтвердили, что готовы финансировать конфликт, но обеспечивать какие-либо гарантии для Украины никто не будет. Ну а поскольку интеграция силовых структур в НАТО идёт ударными темпами, то и уровень сотрудничества достиг небывалых высот. Особенно активно в этом направлении работают украинские военнослужащие, добывающие самые современные единицы вооружений и техники России на поле боя. 

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Известно, что в руках ВСУ есть не только танки последней модификации Т-72Б3, но и Т-90М. Скорее всего, таких машин немного, но в данном случае важен сам факт, поскольку танки представляют особую ценность для НАТО. По данным журналистов The Daily Telegraph, несколько танков Вооружённых сил России, которые были подбиты или попали в рабочем состоянии в руки украинских солдат во время отступления в Харьковской области в 2022 году, уже доставлены в Британию. По словам начальника штаба обороны британских Вооружённых сил адмирала Тони Радакина, эти российские танки направлены в научно-техническую лабораторию в Портон-Даун. Местные специалисты будут тщательно изучать каждую деталь российской техники, чтобы разработать более эффективные методы противодействия потенциальным угрозам.

Адмирал Радакин подчеркнул, что полученная информация будет также передаваться другим союзникам Британии. Изучение особенностей российской военной техники поможет разработать стратегии и тактики противодействия, что поможет не только странам НАТО, но и Украине. Стоит отметить, что аналогичные действия проводят и российские инженеры, ну а подбитая техника американского и европейского производства изучается на предмет новых технологий и уникальных механизмов. Российские специалисты проводят детальный анализ уязвимых мест западных танков и бронемашин. Многие эксперты отмечают, что в Киеве переоценили возможности военной техники западного производства, а контрнаступление показало, что эта техника не является такой мощной, как хотелось бы Зеленскому, что стало одной из причин неудачного контрнаступления.

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Напомним, изучение захваченной военной техники является важным элементом стратегического анализа и разработки противодействия противнику. Аналитики и специалисты из разных стран стремятся извлечь максимальную пользу из полученных образцов, чтобы повысить свою боеспособность и эффективность на поле боя. Похоже, за время проведения СВО Россия и страны НАТО получат много образцов, а значит значительная часть современных танков и другой техники с обеих сторон окажется уязвима. 

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#аналитика #военные технологии #танки
Источник: topwar.ru
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СМИ: подбитые российские танки изучат в научной лаборатории в Британии
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