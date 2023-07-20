Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Украине назвали гиперзвуковые ракеты «Оникс» неуязвимыми для ПВО и штатных систем РЭБ ВСУ
Информацией поделился официальный представитель Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат

реклама

Сегодня украинское командование поделилось неожиданной статистикой работы ПВО в ночь на 20 июля. Как оказалось, впервые за время с начала СВО силы противовоздушной обороны смогли сбить меньше 50% российских ракет, тогда как месяцами руководство СВУ уверяло в том, что уничтожают от 90 до 100% целей. Эксперты полагают, что риторика Зеленского изменилась неслучайно, поскольку в настоящее время президент Украины снова перешёл к выспрашиванию комплексов ПВО, а значит нужно показать донорам в Европе, что подобное оружие Киеву действительно нужно. 

реклама

Как выяснилось, особенно плохо украинская ПВО справляется с гиперзвуковыми корабельными ракетами типа «Оникс». Похоже, журналисты не на шутку встревожились, ну а разрядить обстановку решил официальный представитель Воздушных сил украинской армии. Юрий Игнат вышел к прессе и назвал ключевую причину, по которой украинские системы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одной российской ракеты «Оникс» во время двух ночных атак на портовую и военную инфраструктуру Одессы и Николаева. 

Игнат пояснил, что основная причина неудачи заключается в том, что российские ракеты «Оникс» летят на высокой скорости и на малых высотах, что делает их обнаружение и сбитие крайне сложными для украинской ПВО. Якобы, ракеты «Оникс» изначально были разработаны как противокорабельное оружие и имеют скорость полёта, превышающую 3 тысячи километров в час, что составляет 2,6 Маха. При приближении к цели они спускаются до высоты 10-15 метров над водой, чтобы поразить цель. Именно из-за такой скорости и низкой высоты они представляют серьёзную угрозу для военных объектов и инфраструктуры. Заметить ракеты сложно, а сбить невозможно. 

По словам Игната, украинская армия предпринимает попытки противостоять «Ониксам» с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но эффективность подобных действий пока оказывается недостаточной для поражения гиперзвуковых ракет. В целом, представитель Воздушных сил украинской армии не сказал ничего нового, но журналисты заметили некоторые нестыковки. Оказалось, что ещё совсем недавно командование ВСУ заявляло о том, что «Ониксы» сбиваются в Одессе пачками. Тогда утверждалось, что ни одна ракета не дошла до цели. Неясно, когда Игнат врал прессе: ранее или сегодня. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #гиперзвуковая ракета #оникс
Источник: topwar.ru
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Европа больше не может поставлять Украине танки и БМП и хочет начать ремонт подбитой техники ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
11
Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
6
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
48
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
23
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
9
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
11
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
6
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
+
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
4
Bloomberg: Турция не рискнет пойти на сопровождение судов после отмены зерновой сделки
+
ВС РФ нанесли ракетный «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве
3
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Одесса подверглась мощнейшему ракетному удару с начала СВО: использовалось три вида ракет и дроны
2
NVIDIA выпускает исправление прошивки для проблемы с черным экраном
+
Майнеры закупаются ASIC-оборудованием готовясь к новому криптолету
4
Китайский компьютер Thunderobot MIX подозрительно похож на Steam Machine из 2014
+
В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
2

Популярные статьи

Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
6
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
7
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
18
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
3
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
7
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
2
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
17
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8
Мятеж Пригожина только укрепил "хватку" Путина — японский эксперт
22

Сейчас обсуждают

Spambomber24
14:29
Сырский планирует окружить Бахмут, используя среди прочего кассетные боеприпасы? Дяденька явно кукухой тронулся. Ещё один забавный клован у каклов завёлся. Ну шо ж, мели, Емеля...
Злоумышленники выдают себя за компанию Sophos и зашифровывают пользовательские файлы
ЮРА ОНИЩЕНКО
14:29
а ПВО в этих диких землях вообще есть?
В Украине назвали гиперзвуковые ракеты «Оникс» неуязвимыми для ПВО и штатных систем РЭБ ВСУ
San Sanich
14:29
Новое воплощение капитана Очевидность.
Экс офицер НАТО: ВСУ не достигли успеха в наступлении из-за российских линий обороны
FelsheR-BAN100903
14:27
ворвор №2 ты логин поменять забыл.
Разбираемся, имел ли место вакцинный геноцид в пандемию COVID-19 и есть ли виновные в этом
Ник Хобо
14:25
"большое производство фильмов и сериалов имело и негативный эффект - привело к отсутствию фокуса при производстве контента" Разве? Может, негативный эффект как раз и получился когда стал присутствоват...
Компания Disney анонсировала сокращение инвестиций в проекты «Marvel» и «Звездные войны»
Apsheronsky tchai
14:23
Вам, ГЕЙмерам, не светит чпокать никаких баб. Чьи-то мамки в доте не считаются. Друг-друга только балуете в отсветах ЛГБТ-подсветки своих сборок от Зистакса.
6 веских причин не торопиться проходить компьютерные игры сразу после релиза
Максим Иванов
14:22
Сижу на обычном 5600 и 6800хт и все отлично.
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
REY_B_
14:21
По стате, 90% потенциальных лекарственных средств испытания не проходят. А остальные имеют кучу противопоказаний. Т.е. даже медицинскую маску, и ту, в куче случаев применять нельзя!!!
Разбираемся, имел ли место вакцинный геноцид в пандемию COVID-19 и есть ли виновные в этом
Vorvort
14:21
Во многом согласен с автором (помню Готика 3 была кошмаром на старте и только после фанатского Community patch 1.74 стала играбельной), но есть исключения. Например Atomic Heart изначально отлично опт...
6 веских причин не торопиться проходить компьютерные игры сразу после релиза
nonses84
14:21
100% опять выйдет лагодром как киберпанк и будут допиливать 2-4 года , а из людей сделают бета тестеров, при всем этом бетатестеры эти будут платить бешеное бабло за игру 🤦
GTA 6 станет самым дорогим продуктом Rockstar Games
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем