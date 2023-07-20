Информацией поделился официальный представитель Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат

Сегодня украинское командование поделилось неожиданной статистикой работы ПВО в ночь на 20 июля. Как оказалось, впервые за время с начала СВО силы противовоздушной обороны смогли сбить меньше 50% российских ракет, тогда как месяцами руководство СВУ уверяло в том, что уничтожают от 90 до 100% целей. Эксперты полагают, что риторика Зеленского изменилась неслучайно, поскольку в настоящее время президент Украины снова перешёл к выспрашиванию комплексов ПВО, а значит нужно показать донорам в Европе, что подобное оружие Киеву действительно нужно.

реклама

Как выяснилось, особенно плохо украинская ПВО справляется с гиперзвуковыми корабельными ракетами типа «Оникс». Похоже, журналисты не на шутку встревожились, ну а разрядить обстановку решил официальный представитель Воздушных сил украинской армии. Юрий Игнат вышел к прессе и назвал ключевую причину, по которой украинские системы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одной российской ракеты «Оникс» во время двух ночных атак на портовую и военную инфраструктуру Одессы и Николаева.

Игнат пояснил, что основная причина неудачи заключается в том, что российские ракеты «Оникс» летят на высокой скорости и на малых высотах, что делает их обнаружение и сбитие крайне сложными для украинской ПВО. Якобы, ракеты «Оникс» изначально были разработаны как противокорабельное оружие и имеют скорость полёта, превышающую 3 тысячи километров в час, что составляет 2,6 Маха. При приближении к цели они спускаются до высоты 10-15 метров над водой, чтобы поразить цель. Именно из-за такой скорости и низкой высоты они представляют серьёзную угрозу для военных объектов и инфраструктуры. Заметить ракеты сложно, а сбить невозможно.

По словам Игната, украинская армия предпринимает попытки противостоять «Ониксам» с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но эффективность подобных действий пока оказывается недостаточной для поражения гиперзвуковых ракет. В целом, представитель Воздушных сил украинской армии не сказал ничего нового, но журналисты заметили некоторые нестыковки. Оказалось, что ещё совсем недавно командование ВСУ заявляло о том, что «Ониксы» сбиваются в Одессе пачками. Тогда утверждалось, что ни одна ракета не дошла до цели. Неясно, когда Игнат врал прессе: ранее или сегодня.