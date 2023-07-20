За одну ночь были поражены многочисленные объекты, включая комплекс С-300 и зенитную самоходную установку Gepard

В ночь на 20 июля была проведена третья волна ударов по украинской портовой структуре. Напомним, после подрыва Крымского моста и выхода России из зерновой сделки было принято решение перекрыть возможность вывоза зерновых и продуктов питания через украинские порты, поскольку очень часто с гражданских кораблей, движущихся по зерновому коридору, запускались дроны-камикадзе в сторону Крыма. По данным одесских пабликов, ночью была уничтожена немецкая зенитная самоходная установка Gepard, а также советский комплекс ПВО С-300. Сложно сказать, насколько данная информация соответствует действительности, но сегодня украинские журналисты пишут о необычных цифрах, которые даёт в новой сводке командование в Киеве.

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Напомним, ранее представители ВСУ всегда сообщали о 100% сбитых ракет и беспилотиников, которые пересекали украинскую границу. Уже вчера риторика начала меняться, а сегодня в утренней сводке пишут о том, что ни одна из семи сверхзвуковых ракет «Оникс», выпущенных с пусковых установок БРК «Бастион», не была сбита. Также украинская сторона признала, что не было сбито ни одной крылатой ракеты воздушного базирования X-22. При этом в Киеве уверяют, что из пяти ракет «Искандер» сбиты три, а из трёх ракет «Калибр» сбиты две. При этом, согласно украинским данным, было сбито 13 из 19 ударных дронов. Если подытожить эти данные, эффективность ПВО ВСУ составила около 47% (18 из 38 средств поражения были сбиты). Этот показатель считается крайне низким, ведь ранее поражающая способность ниже 90% официально не фиксировалась.

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nullМожно было бы предположить, что в Киеве устали врать и решили честно рассказывать своим гражданам о реальном положении дел, вот только это не так. Эксперты полагают, что в данном случае причина в другом. Вчера Зеленский потребовал у Запада дать ему средства ПВО. Сколько сегодня подобных комплексов осталось у ВСУ, неизвестно, но уже какое-то время Европа и США неохотно поставляют Киеву дорогостоящую технику. Особенно всё стало плохо после уничтожения нескольких пусковых установок Patriot, ну а недавние удары привели к снижению обороноспособности ВСУ. Есть все основания полагать, что и раньше процент сбитых ракет не превышал 50%, ну а сегодня Зеленскому просто выгодно заявить об этом как можно громче. Не забывайте, что речь идёт о хорошем артисте. Президент Украины умеет в нужное время пустить слезу и хорошо отыгрывает свою роль. Иногда чувства берут верх, но в целом Зеленский неплохо справляется со своими задачами. Ну а сегодня нужно получить как можно больше комплексов ПВО.