Вернуть острова Аргентина не сможет, но информационный фон позволяет стране укрепить позицию на международной арене

Конфликт вокруг Мальвинских/Фолклендских островов продолжает привлекать внимание мировой общественности. Недавно прошедший саммит лидеров стран Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) стал заметным событием, а его результаты свидетельствуют о том, что Европа готова на жертвы, если речь идёт о чувствительных для Старого света вопросах. Как оказалось, важной частью заявления, принятого на саммите, стала позиция, касающаяся спорных островов, за которые сражались аргентинцы и британцы в 1982 году. Великобритания называет их Фолклендскими, а Аргентина – Мальвинскими.

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По данным The Daily Telegraph, ещё до начала саммита министр иностранных дел Англии Джеймс Клеверли обратился к Брюсселю с просьбой не включать вопрос о Фолклендских островах в окончательное заявление. Однако страны ЕС отказался считать мнение Лондона решающим, отметив, что после выхода из состава блока, Британия потеряла право голоса в данном вопросе. Результатом саммита стала историческая позиция CELAC, в рамках которой Европейский союз принял во внимание мнение Сообщества латиноамериканских и карибских государств и призывает к продолжению диалога. Поддержали декларацию все 27 членов ЕС и 32 из 33 стран CELAC, за исключением Никарагуа, отказавшейся из-за формулировок, касающихся конфликта на Украине.

Журналисты отмечают, что позиция Аргентины после саммита была уверенной, аргументированной и полна надежды на углубление диалога с Европейским союзом относительно Мальвинских островов. По словам министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро, заявление саммита стало новым призывом международному сообществу и, в первую очередь, Британии, приступить к диалогу и решить спор о суверенитете островов. Что любопытно, несмотря на позицию Аргентины и поддержку со стороны других стран, в Британии заявляют, что не планируют поднимать данную тему в будущем. В МИД Британии отмечают, что Фолклендские острова не являются спорной территорией, поэтому ни о каком диалоге речь быть не может.

Парламентарий от Консервативной партии Джеймс Сандерленд назвал итоговое коммюнике возмутительным, подчеркнув, что Фолклендские острова были под британским контролем с 1833 года. Он уверен, что ЕС должен уважать британский суверенитет вместо того, чтобы заниматься популизмом. На этом фоне представитель Европейской службы внешних связей подчеркнул, что заявление было принято в духе, демонстрирующем готовность Евросоюза прислушиваться к позиции своих партнёров. Он также отметил, что ЕС не может выразить официальную позицию по этому вопросу без мандата Совета ЕС, где спор о принадлежности островов не обсуждался. Журналисты отмечают, что Аргентина умело использует украинский конфликт для извлечения собственной выгоды. Нет никаких сомнений, что в ближайшей перспективе Британия острова не отдаст, но информационный шум идёт Аргентине на пользу, поскольку позиция Европы слабеет, а страны Латинской Америки набирают вес. Ну а если вы хотите в очередной раз убедиться к лживости заявлений британских политиков и демонстрации двойных стандартов, то стоит взглянуть на карту мира. Довольно странно, когда на дворе 2023 год, а Британия заявляет свои права на землю, которая исторически никогда не должна была стать британской. При этом право собственности основано исключительно на силе, а значит рано или поздно это право начнут оспаривать.