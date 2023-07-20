При этом Ходаковский отмечает, что армия РФ наращивает темпы использования беспилотников

Уже третью ночь украинские порты подвергаются массированным ударам при помощи крылатых ракет и беспилотников. Что любопытно, пока порты в городах Южный и Рени остаются нетронутыми, тогда как больше всего достаётся Одессе и Николаеву. Кстати, последний и вовсе не принимал участия в зерновой сделке, поэтому такой подход со стороны командования армии РФ вызывает вопросы. Эксперты полагают, что российская сторона не хочет полностью уничтожать портовую инфраструктуру Украины и надеется прийти к соглашению. Оставим комментарии на эту тему читателям, а сами перенесёмся на Запорожское направление, где сегодня жарко, хотя погода и облачная.

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По данным военкоров, в районе Работино ВСУ попытались провести ночное наступление, но оно захлебнулось и не достигло целей. С российской стороны работала артиллерия, а точку поставила авиация, что и привело к бегству с поля боя оставшихся бойцов украинской армии. Под утро в наступление пошли 2 советских танка (Т-64 или Т-72) и 4 бронированных машины Bradley. В ходе комплексной работы артиллерии и FPV-дронов и ПТУРов, атаку удалось отбить. Военкоры сообщают, что количество погибших огромно, но ВСУ не собираются отступать и пока не готовы забрать с поля боя погибших бойцов.

Особый интерес представляют комментарии Александра Ходаковского. Напомним, ранее полковник был командиром бригады «Восток», а в настоящее время является заместителем начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике. По его словам, на линии соприкосновения обстановка остаётся стабильно напряжённой во всех направлениях. ВСУ активно использует москитную тактику, основанную на ползучем наступлении. Пока такая тактика не приносит особых успехов, но способна генерировать дополнительные трудности для российской армии. При этом линия соприкосновения в целом остаётся статичной. На Угледарском направлении ВСУ продолжают попытки прорваться в районе населённого пункта Урожайное, но безуспешно. Вчера российские подразделения уничтожили две единицы западной бронетехники, в ответ противник применил авиацию в районе Урожайного.

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nullТакже известно, что российские бойцы отбили у ВСУ ключевую высоту под Клещеевкой. Высота была потеряна несколько дней назад, а многочисленные военкоры пишут, что за последнее время она много раз переходила из рук в руки. По мнению Ходаковского, высокую активность проявляют украинские дроны-камикадзе, но значительная их часть удачно сбивается, хотя бывают успешные применения. В последнее время заметна тенденция, когда практически каждая российская часть ставит перед собой цель изготавливать и использовать дроны-камикадзе на основе штатных боеприпасов, приспосабливая их различными способами под те или иные задачи. Кажется, что простые и эффективные разработки будут переданы с фронта на промышленные предприятия, а не наоборот.