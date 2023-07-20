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Realme выпустила клон iPhone 14 Pro Max – новый C53 в 10 раз дешевле и получил 108 Мп камеру
Realme C53 почти не отличить от оригинального смартфона яблочной компании

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Известно, что люди делятся на два типа: первые покупают только смартфоны компании Apple, тогда как вторые предпочитают телефоны на базе Android. Кажется, что всё очень просто, ведь выбор есть в каждом из лагерей, но существует и третья категория пользователей, которые хотят получить один из последних iPhone, но не могут себе позволить такое удовольствие. Специально для этих людей китайские производители выпускают так называемые клоны, которые позволяют почувствовать себя владельцем действительно премиального продукта. Если не жадничать, то в интернете можно встретить качественные копии, многие из которых настолько хорошо сделаны, что отличить их от оригинала почти невозможно. По факту, вы даже можете дать свой смартфон в руки другому человеку, ведь заметить различия нереально. 

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Обычно делом клонирования занимаются неизвестные за пределами Китая компании, поэтому релиз нового Realme C53 вызвал настоящий ажиотаж среди потенциальных покупателей и экспертов технологической индустрии. Давайте разберёмся в ситуации подробнее. Компания Realme представила обновлённую версию уже существующей модели Narzo N53 на презентации в Малайзии, а сегодня аппарат доступен для предзаказа уже и в Индии. Внешний вид Realme C53 сильно напоминает iPhone 14 Pro и Pro Max, что делает телефон привлекательным для многочисленных покупателей, у которых нет денег на приобретение продукции яблочной компании. Особенно поражает разница в стоимости, ведь в США iPhone 14 Pro Max с объёмом памяти 256 ГБ стоит около 1200 долларов, в то время как Realme C53 предлагается всего за 120 долларов в Малайзии.

При этом производитель уверяет, что некоторые элементы даже лучше, чем у Apple. Так, ёмкость аккумулятора C53 составляет 5000 мАч, что позволяет этому смартфону превзойти даже некоторые флагманские модели. Удивительно, что при такой мощной батарее корпус C53 имеет толщину всего 7.5 мм, что делает его компактным и удобным для повседневного использования. Realme также сосредоточилась на улучшении камеры, что, безусловно, заинтересует тех, кто привык снимать всё, что только попадается на глаза. Основной сенсор имеет разрешение 108 Мп, что не делает из аппарата флагман, но позволяет получать снимки приличного качества. Кроме того, заявлен 3-кратный зум, который не влияет на качество изображения, что в наше время уже редкость. Под фронтальную камеру выделен 8 Мп датчик, ну а другие характеристики вполне ожидаемы для бюджетного телефона. 

Например, Realme C53 получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также доступна модификация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM, но заплатить за неё придётся дороже. Оба варианта комплектуются процессором Unisoc T612, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и игр. Телефон работает на базе операционной системы Android 13 с возможностью виртуального увеличения оперативной памяти до 12 ГБ за счёт встроенного накопителя. Также пользователи могут воспользоваться двумя SIM-картами, что также можно назвать традиционным для бюджетных телефонов. Пожалуй, самым заметным отличием между Realme C53 и iPhone 14 Pro Max можно назвать наличие в первом классического входа для наушников 3.5 мм.

nullСложно сказать, появится ли Realme C53 на российском рынке. В последнее время китайский бренд наращивает свои продажи и уже достиг 11% на отечественном рынке. Как вы могли догадаться, даже если такой смартфон и приедет в российскую розницу, то стоимость точно будет выше 120 долларов. Что же, большинство фанатов яблочной продукции не станет размениваться на клоны, но есть немало небогатых пользователей, которые захотят заплатить за Realme C53 даже 200 долларов, пытаясь влиться в экосистему Apple за скромные деньги. Как вы уже могли догадаться, знаменитая чёлка никуда не делать, но в данном аппарате она соседствует с панелью Dynamic Island. 

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#смартфоны #iphone 14 pro max #realme c53
Источник: cnews.ru
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