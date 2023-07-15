Действия Байдена вызвали неоднозначную реакцию

Поведение Байдена вызывает всё большее беспокойство у политологов по всему миру. На саммите НАТО в Вильнюсе президент США дважды забыл имя президента Украины, а после и вовсе перепутал Украину и Россию. Во время пресс-конференции в Финляндии Байден говорил какую-то чушь и путался в словах, а после упал во время подъёма по трапу самолёта. Кажется, что хуже уже быть не могло, но сегодня Fox News обратил внимание на любопытный инцидент, который вызывает смешанные чувства у зрителей. Перед вылетом из Хельсинки президент США наклонился к маленькой девочке среди провожающих его дипломатов и слегка покусал её плечо. Видео с инцидентом быстро распространилось в социальных сетях, вызвав негативные реакции со стороны пользователей и осуждение главы Белого дома за его странное поведение.

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Видеозапись показывает, как президент попытался поцеловать девочку в голову, но ребёнку явно не понравилось такое внимание со стороны странного старика. Пользователи социальных сетей реагируют бурно, указывая на то, что девочка была явно испугана и недовольна. Вот несколько заявлений других политиков и общественных деятелей. Калеб Халл, консервативный политтехнолог, назвал происходящее жутким и заявил, что Байден должен воздерживаться от подобного поведения. Представитель Республиканской партии Грег Прайс пошутил, что Байден теперь путает младенцев с мороженым. Сын экс-президента Дональда Трампа полагает, что Байден не подходит для руководства такой страной, как США и должен находиться в доме престарелых. Некоторые пользователи социальных сетей были ещё более прямолинейны, связывая такое поведение с педофилией. Комик Тим Янг отметил в своём сообщении, что попытка Байдена поцеловать чужого ребёнка свидетельствует о педофилии, а сам по себе поступок отвратителен.

Напомним, инцидент произошёл в конце пятидневного турне Байдена по Европе, в ходе которого он принимал участие в саммите НАТО и выступал в поддержку Украины. В целом мир уже привык к тому, что США руководит выживший из ума старик, ну а слова Байдена о том, что Путин проигрывает конфликт в Ираке, в очередной раз доказывают, что власть в Америке принадлежит кому угодно, но не самому президенту.

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