Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Fox News: Байден попытался укусить девочку в Финляндии
Действия Байдена вызвали неоднозначную реакцию

реклама

Поведение Байдена вызывает всё большее беспокойство у политологов по всему миру. На саммите НАТО в Вильнюсе президент США дважды забыл имя президента Украины, а после и вовсе перепутал Украину и Россию. Во время пресс-конференции в Финляндии Байден говорил какую-то чушь и путался в словах, а после упал во время подъёма по трапу самолёта. Кажется, что хуже уже быть не могло, но сегодня Fox News обратил внимание на любопытный инцидент, который вызывает смешанные чувства у зрителей. Перед вылетом из Хельсинки президент США наклонился к маленькой девочке среди провожающих его дипломатов и слегка покусал её плечо. Видео с инцидентом быстро распространилось в социальных сетях, вызвав негативные реакции со стороны пользователей и осуждение главы Белого дома за его странное поведение.

реклама

Видеозапись показывает, как президент попытался поцеловать девочку в голову, но ребёнку явно не понравилось такое внимание со стороны странного старика. Пользователи социальных сетей реагируют бурно, указывая на то, что девочка была явно испугана и недовольна. Вот несколько заявлений других политиков и общественных деятелей. Калеб Халл, консервативный политтехнолог, назвал происходящее жутким и заявил, что Байден должен воздерживаться от подобного поведения. Представитель Республиканской партии Грег Прайс пошутил, что Байден теперь путает младенцев с мороженым. Сын экс-президента Дональда Трампа полагает, что Байден не подходит для руководства такой страной, как США и должен находиться в доме престарелых. Некоторые пользователи социальных сетей были ещё более прямолинейны, связывая такое поведение с педофилией. Комик Тим Янг отметил в своём сообщении, что попытка Байдена поцеловать чужого ребёнка свидетельствует о педофилии, а сам по себе поступок отвратителен.

Напомним, инцидент произошёл в конце пятидневного турне Байдена по Европе, в ходе которого он принимал участие в саммите НАТО и выступал в поддержку Украины. В целом мир уже привык к тому, что США руководит выживший из ума старик, ну а слова Байдена о том, что Путин проигрывает конфликт в Ираке, в очередной раз доказывают, что власть в Америке принадлежит кому угодно, но не самому президенту.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика
Источник: foxnews.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Борис Джонсон забыл пароль к своему смартфону – следствие безуспешно пытается взломать iPhone
Байден: решение по поставкам истребителей Украине принято, но сегодня F-16 Киеву не нужны
Путин и Эрдоган обсудят разногласия между странами во время визита президента РФ в Турцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
38
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
7
В Европе к 2027 все аккумуляторы смартфонов должны быть съёмными
4
Ввиду неудач на Запорожской ЛБС украинские подразделения вернулись к "тактике Залужного"
2
Колонна бойцов ЧВК «Вагнер» движется по М4 в сторону Москвы, но направляется в Белоруссию
1
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
4
Сальдо:ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы
2
На 6-ваттном Intel N100 с графикой Xe-LP удаётся добиться 60 FPS в некоторых играх
4
В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
3
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
17
Видео: беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает бронетехнику ВСУ
1
Чатбот с искусственным интеллектом Bard от Google научился разговаривать
1
EA Sports FC 24 появится на консолях и ПК 29 сентября
+
Пригожин впервые с 24 июня появился на фото – что произошло с ЧВК «Вагнер» за последние недели
3
Стандарт Li-Fi обещает 100-кратное повышение скорости по сравнению с Wi-Fi с помощью лазеров
7
Минобороны Беларуси сообщило о выработке совместно с руководством ЧВК «Вагнер» плана по передаче опыта
+
OnePlus 12 - цены и характеристики
+
Японская Kuroutoshikou присоединяется к партнёрам Intel и выпускает видеокарту Intel Arc A750
+
Пользователь Reddit не дождался эталонной Mini-ITX видеокарты от NVIDIA и сделал её сам
+
Премьер Венгрии: Украина утратила суверенитет и находится в основном на содержании Запада
1

Популярные статьи

Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
23
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
21
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
78
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
25
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
46
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
7
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
41
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
23

Сейчас обсуждают

Sarra Lekomtseva
14:39
Зэки всегда искали поддержки у бестолковых гражданских, вызывая к себе жалость, пользовались случаем навредить, обокрасть, убить с целью наживы. Офицеры и сержанты никогда не искали поддержки от гражд...
Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
Victor Konovalov
14:38
Ну хорошо не фотореализм, но согласитесь картинка с RTX намного лучше чем без оного.
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Евгений Сом
14:37
Нубасик огромное количество больниц нам досталось от СССР но там если ты не знал строили не думая. Поэтому если имеется излишек больниц то какой в них смыл? Ты лучше скажи есть ли множество недовольны...
Насколько опасно доверять пропаганде
Victor Konovalov
14:35
был у меня старый дешевенький моник Asus FullHD с g-sync и я от него избавился
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Spambomber24
14:34
Да пьёт он, горькую, вместе с чертями в аду уже давно.
Валерий Залужный заявил, что готов сражаться на территории России и без поддержки Запада
Sarra Lekomtseva
14:33
😂 Санкт-Петербург не считается?) Пригожин орал , что мусорный завод будет вырабатывать перо, а он будет танцевать на этой перине, так как он служит все западные навыки , а лизать он умеет. Через 3 ме...
Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
FobOrgan
14:33
А что, очень удобно, вот арестуют в ЮАР и что? Снести ЮАР ядерным оружием, да всем пофигу на них. Или Гаагу? Нет суда - нет проблемы.
ЮАР надеется, что Путин не приедет на саммит БРИКС
Дядя Z
14:31
бунты пошли
Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ могут осложниться из-за забастовки на складе в Шотландии
FelsheR-BAN100901
14:30
Больниц как показал ковид всем хватает!)) У нас в Новосибирске в разгар, если не путаю - 7 больших больниц были под ковидом. И ничего - прочие болезни, которые никуда не делись, тоже нормально лечили ...
Насколько опасно доверять пропаганде
VAKT
14:30
я про g-sync спрашивал, который за x2 прайс
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем