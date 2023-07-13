По мнению политика, НАТО нарушает основные правила альянса и не способствует миру в Европе

Россия веками воспринималась странами Европы как нечто большое и пугающее. Отдельные страны, а иногда и весь континент под радостное ликование элит регулярно отправлялся биться с русскими, раз за разом терпя поражение. Европа зализывала раны, вспоминали прежние обиды и снова шла сражаться с русскими. В своё оправдание тогда говорили о том, что цивилизованный Запад должен принести в дикую империю порядок, а всё это делается во благо мира. Спустя столетия мы видим, что ничего не изменилось, поскольку Европа всё также боится России, ну а предлоги для очередного конфликта почти не изменились.

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Теперь на Западе проповедуют демократию, ну а русские отказываются нестись в унисон со всем цивилизованным миром, не желая устраивать у себя шабаш с ЛГБТ-повесткой. Вообще, предлогов недолюбливать русских у европейцев достаточно, а недавний саммит НАТО доказал, что Россия там воспринимается исключительно как враг, с которым нужно покончить. Может показаться, что здоровых людей на Западе почти не остались. К счастью, таковые есть, а многие из них говорят о мире, призывая правящие элиты к благоразумию. Недавно немецкий политик курдского происхождения и депутат Бундестага Севим Дагделен выступила перед коллегами, разоблачив 3 основных мифа, используемых для оправдания необходимости создания, существования и расширения НАТО.

Во-первых, Дагделен указала на то, что история НАТО опровергает утверждение, что альянс служит исключительно оборонительным целям. Она привела примеры нарушения международного права, включая вооруженный конфликты, которые НАТО развязывал без одобрения ООН. Например, бомбардировку гражданских объектов в Сербии, что даже с большой натяжкой нельзя назвать обороной.

Во-вторых, Дагделен опровергла утверждение о том, что НАТО распространяет западные демократические ценности и свободы. Она привела пример Португалии, являющейся членом альянса, но имеющей фашистский режим и участвовавшей в жестоких колониальных войнах. Также она упомянула незаконные вооружённые вторжения, проводимые США и их союзниками, которые унесли миллионы жизней. Это вызывает сомнения в приверженности НАТО международному праву.

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В-третьих, Дагделен указала на противоречие между утверждением о защите прав человека и незаконным удержанием заключённых в Гуантанамо и требованием США об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа. Депутат Бундестага напомнила о том, что тюрьма до сих пор не закрыта, а власти США удерживают и пытают там людей без каких-либо оправданий перед международным сообществом. Дагделен констатирует, что каждая страна, вступающая в альянс, должна подчиняться правилам и действовать в интересах США, жертвуя собственными демократическими свободами и благополучием населения. Политик потребовала расторгнуть договоры с НАТО, увести из Германии американских военных и убрать подальше ядерное оружие.