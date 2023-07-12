ПохожеЮ больше информации будет известно через несколько недель

Спустя несколько дней после завершения мятежа Пригожина, стало известно о некоторых проблемах, с которыми столкнулся генерал Суровикин. По сети поползли слухи о предполагаемой отставке Суровикина, а также о возможном аресте. Тогда дочь Суровикина опровергла подобную информацию, но не стала отвечать на вопросы прессы. В то же время Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Суровикина нет в изоляторе «Лефортово» или в любых других следственных учреждениях.

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Считалось, что генерал мог знать о мятеже ЧВК «Вагнер», поэтому у прокуратуры РФ к нему было много вопросов. В прессе писали, что Суровикин никогда не был человеком публичным, поэтому бить тревогу из-за слухов не стоит. Ну а пресс-секретарь президента РФ отказался давать расширенные комментарии на эту тему. По словам Пескова, всем любознательным журналистам стоит обратиться в Минобороны, где можно получить исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.

С тех пор прошло достаточно времени, состоялся разговор между Путиным, Пригожиным и командирами «ЧВК «Вагнер», ну а о Суровикине не было ничего слышно. Сегодня Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, где сегодня находится генерал. По словам Андрея Картаполова, в настоящее время Суровикин находится на отдыхе. По данным депутата, с генералом всё в порядке. Другой информации источник не предоставил, а значит ситуация остаётся неясной.

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Не исключено, что идёт следствие, либо генерала просто попросили временно уйти с экранов, поскольку он находился в хороших отношениях с Пригожиным. Даже если Суровикин ничего не знал о мятеже, то знакомства с основателем ЧВК «Вагнер» достаточно для подозрений, поскольку речь идёт о доверии между главой Минобороны РФ и высокопоставленным генералом. Кстати, ранее сам Песков опровергал связь между Суровикиным и Пригожиным в рамках подготовки к мятежу. Ну а насколько долгим будет отдых генерала, и комфортно ли ему, мы узнаем уже этим летом.