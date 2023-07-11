Удалось взять под контроль Торское, которое контролирует дороги снабжения ВСУ на данном направлении

Сегодня стало известно о том, что Зеленский не только не выступит на саммите НАТО, но и не появится там вовсе. Не исключено, что президент Украины заглянет на огонёк 12 июля, но пока об этом ничего не известно. В то же время к подписанию готовится финальный текст декларации, в рамках которой все участники НАТО снова поддержат народ Украины в его стремлении погибнуть за интересы демократии. Сам текст держится в тайне, но в целом детали его известны. Похоже, западные инвесторы разочарованы темпами наступательной операции ВСУ, поэтому готовы дать лишь то, что позволит украинским властям продержаться ещё пару месяцев, не сбивая темпов наступления. Ниже вы можете найти перечень того, что планирует дать Киеву Германия.

Танки Leopard 1 в модификации А5 в количестве 25 штук

Броневики Marder в модификации 1А3 в количестве 40 штук

2 установки ЗРК Patriot (не путать с полноценной батареей)

5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2

Снаряды для артиллерийских установок НАТО калибра 155-мм в количестве 20 тысяч штук (хватит примерно на 4-5 дней)

Снаряды для постановки дымовой завесы в количестве 5 тысяч штук

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Вместе с поставками из США и уже находящимся в Украине оружием этого может хватить до конца августа. При этом, пока ВСУ топчутся на месте, российские подразделения перешли в наступление и сегодня вошли в населённый пункт Торское в районе Сватово-Кременная. Военкоры отмечают, что 11 июля российские войска заняли районы за рекой Жеребец, захватив контроль над важными высотами. Получается, что всего за несколько дней удалось отбить около 10 опорных пунктов, ранее контролировавшихся украинскими подразделениями. ВСУ на этом участке отступают на значительной территории в лесах у Кременной. Сообщается, что в районе Торского и на востоке от него идут ожесточённые бои. Отдельно отмечается, что здесь проходит единственная дорога снабжения сил ВСУ на данном направлении. Есть ещё несколько небольших дорог местного значения, но для переброски грузов и техники они не годятся.

По данным военкоров, населённый пункт Торское впервые с лета 2022 года находится под контролем РФ. Сообщается, что ВСУ пытаются огнём из РСЗО «Град» остановить продвижение штурмовых подразделений Вооружённых Сил РФ на окраине Торского. В перехватах между украинскими подразделениями положение в этом населённом пункте и к востоку от него описывается как тяжёлое. Генштаб ВСУ заявляет, что в районе Торского и в восточных кварталах идут ожесточённые бои.

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Похоже, украинские войска не способны одновременно удерживать позиции на данном участке и наступать на Запорожском направлении. Мобилизация сталкивается с сопротивлением обычных жителей, которые больше горят желанием сражаться, ну а принудительные меры не позволяют в значительной степени усилить действующие подразделения. Кроме того, обучение новобранцев должно длиться несколько месяцев, ну а ВСУ успевает подготовить штурмовиков из обычных работяг всего за 5 дней.