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Стоит ли покупать SSD на AliExpress, и почему твердотельный накопитель на 4 Тб не может стоить $40
Как не попасть на удочку мошенников и купить нормальный SSD по низкой цене даже в магазинах РФ
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Есть несколько способов покупки электроники и компьютерной техники. Так, некоторые до сих пор предпочитают делать выбор на основе личного опыта, когда телевизор можно пощупать, а смартфон пристально изучить со всех сторон. В этом нет ничего предосудительного, ну а со старыми привычками не так просто справиться. И всё же, многие современные покупатели предпочитают заказывать товары онлайн, не утруждая себя прогулками по супермаркетам. Если вы предпочитаете исключительно официальную розницу, то имеете все шансы получить качественный товар с гарантией. Вот только есть люди, для которых важно сэкономить хотя бы пару сотен рублей, ну а единственный выход – отправиться на китайские площадки.

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В целом, AliExpress можно назвать надёжным местом, где у вас есть все шансы купить качественный товар с гарантией. Но даже в этом случае придётся ждать доставки, а в случае поломки или любых других сложностей отправлять долгожданный гаджет обратно в Поднебесную. Это занимает время и разочаровывает, но не отбивает охоту от экономных покупок по разумной цене. При этом всегда есть шанс попасть на мошенника, который пользуется неопытностью обычных пользователей. Подобные индивидуумы часто промышляют видеокартами, но в данном материале мы разберём выбор твердотельных накопителей. Начнём с того, что предлагаем вам посмотреть видео от известного оверклокера по имени Der8auer (в конце материала). Он купил несколько SSD ёмкостью 4 Тб за 40 евро. На одном из них красовалась надпись 980 EVO, тогда как южнокорейская компания ничего подобного никогда не выпускала. Увы, но обычные пользователи не вникают в тонкости, ну а результат может сильно разочаровать. В ходе тестирования выяснилось, что указанный выше 980 EVO выдаёт скромные 36 Мб/с в режиме чтения и до 1 Мб/с в режиме записи. Следом был протестирован твердотельный накопитель Seagate ёмкостью 64 Тб. Как выяснилось, внутри располагалась печатная плата на 64 Гб, ну а скоростные показатели и крайне низкие. Последним стал ещё один SSD от Samsung – 990 PRO. Стоимость его составила 50 евро, а заявленная ёмкость равнялась 4 Тб. Выяснилось, что на этот раз внутри оказался неизвестный твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб со скоростью чтения 2473 МБ/с и записи 1057 МБ/с. 

Как мы уже писали выше, всё это не значит, что на AliExpress вас обязательно обманут. Стоит обращать внимание на продавца, изучать отзывы и не делать импульсивных покупок. Важно понимать, что никто вам не продаст SSD объёмом 4 Тб за 40 долларов. Ну а мы посмотрим на российские цены, пытаясь разобраться в ассортименте. Если уж мы начали с Samsung, то обратите внимание на модель 970 EVO Plus, за которую просят 13 тысяч рублей. Скоростные показатели здесь не рекордные, но очень добротные, а вы получите максимальную производительность операционной системы, быструю загрузку и установку игр и 2 Тб от популярного бренда. 

Хотите чего-то большего – берите SSD ADATA Legend 960 Max. Как видите, цена немного ниже, скорость намного выше, а особенно впечатляет ресурс перезаписи (1560 Тб) и время наработки на отказ до 2 миллионов часов. Всё это значит, что на одной компании Samsung свет клином не сошёлся, а самый популярный товар не всегда является самым лучшим. ADATA Legend 960 Max находится на пике скорости интерфейса PCIe 4.0, поэтому мы советуем покупать его только в том случае, если ваша материнская плата и процессор поддерживают новые технологии. Если вы хотите купить именно продукцию южнокорейской компании, но давно мечтали об ультимативных скоростях, то придётся потратиться, ведь Samsung 990 PRO стоит 20 490 рублей. По параметрам здесь всё как у более дешёвого ADATA Legend 960 Max, а различия только в цене. 

Экономные любители технологий могут обратить внимание на SSD Apacer AS2280P4U. Как видите, скорость здесь приличная, но не рекордная, тогда как цена крайне привлекательная. В целом продукт очень даже качественный, поскольку обладает большим жизненным циклом, а значит может быть интересен не только экономным пользователям, но и энтузиастам. 

Один из самых дешёвых твердотельных накопителей ёмкостью 4 Тб стоит 26 тысяч рублей. Это Kingston NV2, сочетающий разумную стоимость и приличную скорость. В целом, мы не советуем тратить столько денег, ну а если вам действительно нужны 4 Тб, купите сразу два SSD производства Apacer. Выйдет дешевле и надёжнее, ведь два накопителя выйдут из строя позднее, чем один. Кстати, тот же Kingston NV2 объёма 1 Тб хорошо подходит для массового покупателя. Привлекательной является не только цена, но и производительность, а высокая популярность данного SSD среди обычных покупателей говорит громче, чем любая реклама.

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