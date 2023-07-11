Глава Denuvo проведёт официальный тест игр с антипиратской защитой и без неё, желая поставить точку в спорах

С момента своего появления антипиратская защита Denuvo вызывает споры в игровом сообществе. Интернет полон слухами и домыслами, но всё это не мешает студиям сотрудничать с компанией, интегрируя спорный продукт в новые проекты. Согласно официальной статистике, только с начала 2020 года Denuvo была установлена в 127 игр. Что любопытно, только половина из них оказалась взломана, а среднее время, которое потребовалось хакерам на обход DRM-защиты, равняется 175 дням. Это действительно впечатляющая цифра и намного больше того, что было на начальных этапах, когда хакеры умудрялись взламывать Denuvo уже спустя неделю после выхода новой версии. Битва продолжается, но победителей пока нет, поскольку любители бесплатного сыра всегда найдутся, ну а любая программа может быть взломана. При этом даже спустя годы нахождения на рынке в адрес разработчиков DRM-защиты продолжают звучать достаточно громкие обвинения. Пожалуй, самое неприятное заключается в том, что программа замедляет игры. Сегодня на страницах сайта Ars Technica появилось интервью с главным операционным директором компании Irdeto (купила Denuvo в 2018 году) по видеоиграм Стивом Хьюином. Давайте изучим основные моменты.

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Прежде всего разработчик популярного программного обеспечения заявляет, что его продукт не оказывает отрицательного влияния на производительность в играх. Несмотря на свою плохую репутацию в игровом сообществе из-за предполагаемого снижения производительности, владелец Denuvo утверждает, что игроки не учитывают другие факторы при оценке влияния DRM на производительность. Хьюин напомнил, что разработчики часто удаляют DRM-защиту спустя пол года или год после релиза проекта, когда игра уже получила исправления ошибок и оптимизации, которые могут существенно улучшить её производительность. Такие изменения не учитываются при сравнении версии игры с DRM и без неё, что искажает представление о влиянии Denuvo. Хьюин заявил, что команда Denuvo прикладывает максимум усилий для обеспечения безопасности и проверки производительности игр с DRM. Он также отметил, что технология антипиратской защиты – это силы добра в игровом сообществе, позволяющие защитить инвестиции издателей и обеспечивающие геймерам безопасность. В целом, логика главы компании понятна, ведь ему нужно получать доходы, ну а мы заметим, что прибыль хотят видеть и разработчики игр. Очевидно, что без защиты от пиратов студии начнут получать меньше денег, а значит и разрабатывать новые проекты станет невозможно.

Хьюин признаёт, что игровое сообщество продолжает относиться к Denuvo скептически. В связи с этим Irdeto в настоящее время разрабатывает программу, которая позволит популярным СМИ независимо протестировать игры с Denuvo и без антипиратской защиты в момент релиза. Целью данной инициативы является опровержение ложных утверждений о влиянии DRM-защиты на производительность игр и попытка восстановить репутацию компании. Глава Irdeto уверен, что журналисты смогут разоблачить мифы о Denuvo и подтвердить его заявления о несущественном влиянии на производительность, вернув доверие игрового сообщества. Когда состоится тестирование, и кому доверят изучить игры, не сообщается. Вполне возможно, что в заявлениях главы Irdeto есть здравое зерно, но было несколько случаев, когда после удаления игры Denuvo одна и та же версия работала без антипиратской защиты намного лучше. Хьюин не признаёт кустарных методов тестирования и открыто заявляет, что все попытки вывести его компанию на чистую воду были проведены со значительными нарушениями.

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В то же время глава Irdeto забывает о том, что иногда нелестную критику в адрес DRM-защиты высказывают не только геймеры, но и разработчики игр. Например, Кацухиро Харада сообщил о том, что в его игре Tekken 7 за снижение кадров в секунду и падение фрамрейта отвечает именно плохая работа Denuvo. В 2019 году в результате тестов, проведённых экспертами Ars Technica выяснилось, что копия игры Batman: Arkham Knight без Denuvo из Epic Games Store и копия с Denuvo из Steam не отличается по производительности. Вот только серия исследований, проведённых YouTube-каналом Overlord Gaming в 2018 году, выявила значительные различия в производительности этой и других игр. Ну а измерения осуществлялись за несколько дней или даже часов после удаления антипиратской защиты. Скорее всего, результаты официальных тестов всё равно не убедят игровое сообщество, ну а сражение между хакерами и разработчиками Denuvo продолжается.