В Швеции особое понимание понятия свободы слова

В Европе есть откровенно бедные страны, которые не только с трудом сводят концы с концами, но и живут на дотации из международных фондов. Фактически, дефицит бюджета там такой большой, что экономика не способна обеспечить потребности населения в полной мере. И всё же такие страны неплохо устроились, получая деньги за некоторые политические уступки, правильный голос во время тех или иных заседаний ООН и многие другие мелкие шалости, о которых попросят дядюшка Сэм. Но есть и такие государства, финансовое положение которых крайне крепкое, а экономика самодостаточная. Уровень жизни и заработные платы высокие, а количество преступлений считается чуть ли не самым низким в мире. Швеция несомненно относится к числу вторых, ну а для всех граждан предлагается бесплатное среднее образование, а после возможность поступить в университет и учиться там совершенно бесплатно. После ВУЗА шведов ждёт стабильная и высокооплачиваемая работа, возможность без особых препятствий построить карьеру, купить дом, автомобиль и многое другое. Словом, никаких проблем, которые обычно встречают на пути жители России.

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И всё же, вместо того, чтобы заводить семьи, шведы начали активно проводить марши с ЛГБТ-повесткой и всеми вытекающими последствиями. Вместо поддержания своей экономики, начали активно инвестировать в оружие для Украины. Ну а вместо взвешенной политической позиции, устраивать акты вандализма, вызывающие ненависть к шведам у мусульман по всему миру. По данным местного издания Aftonbladet, акция с сожжением Корана в Швеции вызвала серьёзные последствия и привела к обсуждению изменений в законодательстве. Правительство Швеции решило дать правовую оценку произошедшего и рассмотреть возможность внесения поправок в закон о собраниях и массовых шествиях, который ранее разрешал проведение провокаций. Одним словом, шведам дали слишком много свобод, а значит некоторые всё же придётся отнять. Напомним, акция с сожжением Корана в Стокгольме привлекла внимание мировой общественности. После провокации произошёл штурм посольства Швеции в Багдаде. Кроме того, нет никаких сомнений, что негативная реакция со стороны мусульманского сообщества не позволит Турции одобрить вступление Швеции в НАТО.

Журналисты сообщают, что сегодня правительство страны производит анализ ситуации и рассматривает необходимость внесения изменений в законодательство. Министр юстиции Швеции, Гуннар Стрёммер, отметил, что акция создала угрозу внутренней безопасности, и Швеция стала объектом потенциальных террористических атак. Что любопытно, вопрос о разрешении сожжения Корана уже рассматривался в судебных инстанциях. Решение было принято в пользу проведения таких акций, поскольку полиция не имеет права отказывать на основании общих угроз. Теперь судебные решения анализируются на соответствие действующему законодательству об общественном порядке. Министр юстиции не раскрывает деталей, но есть все основания полагать, что в законодательство будут внесены некоторые изменения. Гуннар Стрёммер отмечает, что необходимо время для тщательного анализа в связи с серьёзностью и сложностью вопросов, да и сама проблема требуют основательного подхода.

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Журналисты уверяют, что правительство уже взяло на себя ответственность за проведение подробного анализа происшедшего и выработку соответствующих мер. Насколько быстро будут приняты конкретные решения и внесены изменения в законодательство, остаётся открытым вопросом. Аналитики отмечают, что потребуется существенный пересмотр законов, поскольку по конституции шведы имеют огромное количество свобод, забрать некоторые из которых крайне сложно. Кстати, пока правительство Швеции раздумывает, несколько дней назад сразу три человека подали прошения о желании публичного сожжения Корана. Одна из них – дама 55 лет и вовсе заявила, что планирует проводить акцию регулярно, пока все мусульмане мира не перестанут препятствовать демократическим изменениям и свободе слова.