Сегодня многие аналитики констатируют, что бизнес не только подстроился под санкции, но и принял ключевое решение, полностью отражающее рациональный подход. Многие крупные компании ушли из РФ ещё в 2022 году, но значительная часть не только осталась, но и продолжает успешно зарабатывать деньги. При этом был придуман механизм, позволяющий не только получать прибыль, но и уйти от любых санкций.
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Так, крупные компании создавали юридические лица, реализуя товары под другими торговыми марками, либо прибегая к другим уловкам. По данным Bloomberg, американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez смогли значительно увеличить свою прибыль от продаж в Российской Федерации в 2022 году. Показатели сравниваются с 2021 годом, когда никаких санкций не существовало.
- Известно, что выручка российского подразделения Mondelez, производителя шоколада Alpen Gold, Milka и Picnic, жевательной резинки Dirol, леденцов Halls и печенья «Юбилейное», выросла на 38%, достигнув отметки в 92 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании вдвое превысила результаты прошлого года.
- Продажи российского филиала Mars, производителя шоколадных батончиков Snickers, Bounty, Twix, конфет Skittles и M&M's, также увеличились на 14%, достигнув 177 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла на 58%, составив 27 миллиардов рублей.
- Компания PepsiCo, производитель чипсов Lay's, Cheetos, соков J7 и «Я», также отметила рост продаж на 16% и увеличение чистой прибыли в четыре раза.
По мнению журналистов Bloomberg, такие невероятные показатели были достигнуты не только за счёт изменений в ценовой политике. Так, американские компании существенно сократили расходы на рекламу, а также воспользовались тем, что с рынка ушли конкуренты, которые теперь терпят убытки. Данных по 2023 году нет, но продажи могут превысить все самые оптимистичные ожидания, поскольку рынок восстанавливается, а покупательская способность жителей России растёт.